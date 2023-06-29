Оплата комуналки: які пільги мають військові

Щоб отримати пільги на комуналку, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України

Право на знижку мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих

Держава надає пільги військовослужбовцям, що встали на захист України – зокрема, і на оплату житлово-комунальних послуг. Про те, які саме пільги передбачені для військових, пише «Юридична сотня».

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Як зазначається, статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлені пільги на оплату:

газу;

електроенергії;

опалення;

квартирної плати;

інших комунальних послуг.

Право на знижку мають:

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учасники бойових дій – 75 відсотків;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100 відсотків;

члени сімей загиблих – 50 відсотків.

Пільга надається на 21 квадратний метр площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає в житловому приміщенні, та додаткові 10,5 кв. м на сім’ю. Загальна площа, на яку розповсюджується знижка, складатиме 31,5 кв. м.

Крім того, якщо сім’я складається лише з непрацездатних осіб (пенсіонерів за віком або осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, а також осіб, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника), пільга на опалення подвоюється і надається на 42 кв. м площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає в житловому приміщенні, та додаткові 21 кв. м на членів сім'ї. Таким чином, загальна площа, на яку розповсюджується знижка, становить 63 кв. м.

До членів сім'ї такого пільговика належать:

дружина/чоловік, їхні неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, що проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Щоб отримати пільги на комуналку, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

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Якщо декілька членів сім'ї, які проживають разом, мають право на пільги на комунальні платежі, знижка надається тільки одному з них.

Також споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром.

Раніше ми писали, хто може не платити комуналку під час війни.

До слова, у Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників.