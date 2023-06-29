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Оплата комуналки: які пільги мають військові

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Оплата комуналки: які пільги мають військові
Щоб отримати пільги на комуналку, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України
фото з відкритих джерел

Право на знижку мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих

Держава надає пільги військовослужбовцям, що встали на захист України – зокрема, і на оплату житлово-комунальних послуг. Про те, які саме пільги передбачені для військових, пише «Юридична сотня».

Як зазначається, статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлені пільги на оплату:

  • газу;
  • електроенергії;
  • опалення;
  • квартирної плати;
  • інших комунальних послуг.

Право на знижку мають:

  • учасники бойових дій – 75 відсотків;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни – 100 відсотків;
  • члени сімей загиблих – 50 відсотків.

Пільга надається на 21 квадратний метр площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає в житловому приміщенні, та додаткові 10,5 кв. м на сім’ю. Загальна площа, на яку розповсюджується знижка, складатиме 31,5 кв. м.

Крім того, якщо сім’я складається лише з непрацездатних осіб (пенсіонерів за віком або осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, а також осіб, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника), пільга на опалення подвоюється і надається на 42 кв. м площі на кожну особу, яка має право на знижку та постійно проживає в житловому приміщенні, та додаткові 21 кв. м на членів сім'ї. Таким чином, загальна площа, на яку розповсюджується знижка, становить 63 кв. м.

До членів сім'ї такого пільговика належать:

  • дружина/чоловік, їхні неповнолітні діти;
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
  • особа, що проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
  • непрацездатні батьки;
  • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Щоб отримати пільги на комуналку, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Якщо декілька членів сім'ї, які проживають разом, мають право на пільги на комунальні платежі, знижка надається тільки одному з них.

Також споживач, який має декілька пільг, може обрати одну, більшу за розміром. 

Раніше ми писали, хто може не платити комуналку під час війни.

До слова, у Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників.

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Теги: комуналка військові пільги

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