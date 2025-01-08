Bloomberg назвав проблеми, які чекають на економіку РФ у 2025 році

Обвал цін на сиру нафту є одним із найбільших ризиків для військової економіки Путіна

Центральний банк прогнозує різке зниження темпів зростання у 2025 році до 0,5% порівняно з прогнозованими 3,5-4% торік

Агресія проти України зумовила економічний бум в Росії, побудований на державному стимулюванні. Однак з'являються ознаки, що більше так робити Кремлю не вдасться. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, поєднання рекордно високих відсоткових ставок та інфляції дедалі більше ставить під загрозу прогнози на 2025 рік. Висока інфляція з'їдає все це короткочасне зростання.

«Відносно хороший період для російської економіки, який базувався на раніше накопичених ресурсах, закінчився», – сказав економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку Олег В'югін.

Також Росія стикається з санкціями, нещодавнім ослабленням валюти, незрозумілими перспективами цін на нафту і перспективою того, що її найбільший торговий партнер, Китай, не зможе самостійно позбутися серйозних економічних проблем.

Центральний банк прогнозує різке зниження темпів зростання у 2025 році до 0,5% порівняно з прогнозованими 3,5-4% торік, а інфляція повернеться до цільового показника в 4% лише у 2026 році. Хоча прогноз Міністерства економіки більш райдужний і дає зростання на рівні 2,5% цього року, російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що охолодження економіки є частиною плану уряду, спрямованого на «стабілізацію» інфляції.

Як зазначає Bloomberg, економіці поки вдалося трохи набрати обертів, попри санкції, а також відносно високі зарплати, які допомогли послабити суспільне невдоволення війною. Високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що перевищило цільовий показник більш ніж удвічі. Проте Банк Росії в грудні зберіг ключову процентну ставку на рівні 21%, що вище, ніж відразу після вторгнення.

Рішення не підвищувати вартість запозичень було ухвалено після посилення критики з боку бізнес-спільноти, яка заявляла, що банківські «ліки» проти інфляції стали більш шкідливими, ніж сама хвороба, і можуть спровокувати хвилю банкрутств.

Обвал вартості сирої нафти є одним із найбільших ризиків для російської економіки у 2025 році. Якщо ціна піде ще нижче, державі доведеться піти на жертви.

Нагадаємо, Путін визнав, що російську економіку у 2025 році чекає уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі. Після початку повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть демонструвала зростання.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

До слова, зростання загрози з боку російського диктатора Володимира Путіна і байдужість з боку новообраного президента США Дональда Трампа вже у 2025 році можуть створити реальну кризу в галузі безпеки для Європи.