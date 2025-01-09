Джозеф Аун став новим президентом Лівану

Президентська посада в Лівані залишалася вакантною більше двох років

У четвер, 9 січня, парламент Лівану у другому турі голосування обрав на пост президента країни головнокомандувача армії Джозефа Ауна. Експерти називали його кандидатуру найімовірнішою, оскільки вона влаштовує майже всі політичні сили Лівану, включаючи «Хезболла». Про це повідомляє ВВС.

Перший тур голосування пройшов кілька годин раніше, але Аун не зумів набрати необхідні для перемоги 86 голосів (зі 128), отримавши підтримку лише 71 парламентарія.

Повідомляється, що у перерві між турами ліванські законодавці провели активні консультації на різних рівнях. Головним чином прихильникам Ауна треба було залучити на свій бік депутатів-шиїтів.

Президентська посада в Лівані залишалася вакантною більше двох років, і для країни, ослабленої багаторічною економічною кризою та недавньою війною з Ізраїлем, зараз як ніколи важливо заповнити вакуум влади.

У складній общинній системі управління Лівану пост президента традиційно має обіймати християнин-мароніт.

Кандидатуру Ауна підтримав навіть лідер християнської правоцентристської партії «Марада» Сулейман Франж'є – політик зі стажем, колишній міністр внутрішніх справ Лівану, який відмовився від президентської посади на користь військового.

У своєму першому виступі перед парламентом президент Аун заявив, що серед його першочергових завдань – домогтися виняткового права держави на носіння зброї.

Ці слова були сприйняті багатьма як натяк на військовий арсенал «Хезболли», який не є державною військовою структурою.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться. За його словами, протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану. Байден підкреслив, що США разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу» сторонам конфлікту.

Раніше Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості.