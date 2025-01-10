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Речник Білого дому заявив, що Україна і Росія наразі не готові до переговорів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Речник Білого дому заявив, що Україна і Росія наразі не готові до переговорів
Кірбі наголосив, що сьогоднішнє рішення США запровадити санкції проти нафтосервісних компаній Росії не пов'язане з підготовкою до можливих переговорів
фото з відкритих джерел

За словами представника Білого дому, рішення про санкції ґрунтуються на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків

Адміністрація президента США Джо Байдена зараз не бачить готовності України чи Росії до мирних переговорів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення США запровадити санкції проти нафтосервісних компаній Росії не пов'язане з підготовкою до можливих переговорів.

«Це не робилося з розрахунком на те, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за стіл переговорів. Поки що немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів», – заявив Кірбі.

За словами представника Білого дому, рішення про санкції ґрунтуються на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків.

Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній - дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз». Санкції торкнулись десятків трейдерів у російських нафтопромислових службах, а також посадовців у сфері енергетики. Санкції націлені і на фінансову систему, яку Росія використовує для переміщення грошей, пов’язаних із торгівлею нафтою.

Як повідомлялося, Євросоюз побоюється скасування антиросійських санкцій за адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. За словами європейських чиновників, політик скасовуватиме численні укази Джо Байдена, частина з них пов'язана з санкціями проти країни-агресорки.

До слова, китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США.

Теги: росія Адміністрація Президента санкції Україна переговори США

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