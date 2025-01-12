Прикордонники показали, як «баба-яга» забезпечує піхоту провізією

Воду, їжу та навіть цигарки на передову доправляє дрон

Бійці Краматорського прикордонного загону «Форпост» показали, як доправляють побратимам на позиції провізію та інші необхідні речі.

Щоденні обстріли та постійні «прильоти» ворожих FPV-дронів змушують бійців на Вовчанському напрямку висуватися на позиції лише з найнеобхіднішим. Решту доставляють поступово різними способами. Один із таких – за допомогою важкого дрона-бомбера Vіmpire, котрий ще називають «Баба-Яга». Він транспортує воду, їжу та навіть цигарки на передову, допомагаючи прикордонникам виконувати завдання у найважчих умовах.

Нагадаємо, у 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників.

Також збройні сили України поки що перемагають у війні дронів. Однак росіяни почали масово використовувати безпілотники з оптоволокном, і це є проблемою.

До слова, 31 грудня воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5. Зазначається, що згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8.