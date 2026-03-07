Головна Скотч Життя
Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Гудок із товаришкою-сорокою
фото: bukmedia.com.ua

Вікторія Гусарова мріяла про мініпіга, проте порося, яке купила, виросло в звичайного кабана

У березні 2023 року в житті реабілітолога птахів Вікторії Гусарової з’явився незвичайний домашній улюбленець – поросятко на ім’я Гудочок. Маленького п’ятикілограмового малюка вона привезла зі Снятина, і відтоді він став повноправним мешканцем її дому. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі Buk.media.

«Він постійно рохкає», – пояснює господиня, чому обрала для свого улюбленця таке ім’я.

Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан фото 1

Вікторія давно мріяла про мініпіга. Після переїзду до села в Чернівецькій області вирішила здійснити задум і знайшла у Facebook чоловіка, який розводив свиней.

Утім, мініпігом Гудочок так і не став. Сьогодні він виріс у справжнього кабана і важить близько 150 кілограмів, але, попри це, й досі живе в хаті разом із господинею.

Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан фото 2

Із перших днів порося показало характер. Воно перекопувало двір у пошуках корінців і горішків, але в домі поводилося охайно – ходило в туалет на пелюшку, а згодом навчилося проситися надвір.

Зараз Гудочок – повноправний господар хати. Після кожної прогулянки подвір'ям сам іде у ванну, де Вікторія миє йому ратички – така вже традиція, без винятків. Взимку майже не виходить – ніжиться під буржуйкою, дрімає і чекає тепла.

Господиня серйозно зайнялася вихованням тварини: привчила до шлейки, вакцинувала і почала брати на прогулянки до лісу.

«Це тварина, яка живе в зграї, – пояснює вона. – Поряд зі мною – значить, у зграї. Значить, у безпеці».

Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан фото 3

Сьогодні Гудочок виконує ще й роль охоронця подвір’я. Через реабілітацію птахів у дворі не можна тримати собак, тому кабанчик фактично взяв цю функцію на себе. За словами Вікторії, він уважно стежить за тим, що відбувається навколо, і миттєво реагує, якщо чує незвичні крики птахів.

Одного разу через це трапилася небезпечна ситуація. Коли Вікторія несла пораненого птаха після перев’язки, той кричав від болю, і Гудочок вирішив, що його ображають. Тож вирішив атакувати господиню.

Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан фото 4

«Мені вдалося втекти», – згадує Вікторія.

Попри те, що кабанчик любить м’ясо, птахів він не чіпає. Він виріс поруч із ними і сприймає їх як частину своєї «зграї». Особливо подружився з однолапою сорокою та сліпим граком, які часто проводять із ним час.

Гудочок їсть майже все: траву, яблука, груші, м’ясо, а ще – корм, який надсилають друзі. Водночас є продукти, які він категорично не визнає – моркву, капусту і магазинний салат.

Найбільше кабанчик чекає весни. Коли на подвір’ї з’являються перші кульбаби, для нього це справжнє свято – він може їсти їх годинами.

Миє ратички і кусає непроханих гостей. У хаті в буковинки живе 150-кілограмовий кабан фото 5

Вікторія каже, що часто чує жарти про шашлики, але ставиться до них спокійно.

«Свині – одні з найрозумніших тварин, – каже вона. – Вони як маленькі діти. Гудочок так само радіє життю, як цуценята і кошенята. Шкода, що до них таке ставлення».

