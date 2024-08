Синоптикиня розповіла, коли в Україну повернеться аномальна спека

У середині серпня в Україну повернеться спека

Спекотна хвиля розпочнеться з 15 серпня із західних областей, а потім пошириться на решту території країни. Про це повідомила Наталія Діденко.

«Сильна спека, за попередніми прогнозами, прийде з 15-го серпня і розпочнеться дещо незвично - із західних областей. А вже потім пошириться на центр, північ, південь та схід України», – зазначила Діденко.

Хоча точний вплив на графік подачі електроенергії поки невідомий, рекомендується завчасно підготуватися до можливих перебоїв. Відремонтовані джерела енергії можуть допомогти забезпечити стабільність постачання під час спекотного періоду.

До слова, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».