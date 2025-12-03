Яке релігійне свято відзначається 4 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 4 грудня в церковному календарі – День пам’яті Святої Великомучениці Варвари

4 грудня православна церква вшановує пам'ять Святої Великомучениці Варвари Іліопольської. Це свято присвячене стійкості у вірі та є одним із найшанованіших зимових днів серед християн.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Святої Великомучениці Варвари

4 грудня вшановується пам'ять Святої Варвари, яка жила у місті Іліополі (сучасна Сирія) у III столітті. Вона походила зі знатної родини, але таємно від свого батька-язичника Діоскора прийняла християнство. Коли батько дізнався про це, він жорстоко зрікся доньки і видав її правителю на муки.

Незважаючи на страшні тортури, Варвара не відреклася від Христа. Зрештою, її стратили мечем. За легендою, це зробив її власний батько. Одразу після страти Діоскора вразив потужний небесний гнів – блискавка перетворила його на попіл. Завдяки цьому випадку Свята Варвара стала покровителькою від раптової і насильницької смерті. Вона також вважається заступницею гірників, артилеристів та військових інженерів.

В Україні це свято відоме як Варварині Вечорниці. Жінки традиційно займалися рукоділлям (прядінням, вишиванням) і ворожили, ставлячи у воду гілочки вишні.

Молитви дня

О, свята і преславна Великомученице Христова Варваро! Ти, що проявила потужну стійкість у вірі та стражданнях, молимо тебе: заступися за нас перед Господом. Благаємо, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від раптової смерті, без покаяння, і від усякої хвороби. Зміцни нас у вірі, даруй нам мужність у випробуваннях і проси для нас благополуччя, здоров'я та спасіння душі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі, та які події відбудуться: