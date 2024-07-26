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Убивство Фаріон. Суд обирає запобіжний захід підозрюваному (трансляція)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Убивство Фаріон. Суд обирає запобіжний захід підозрюваному (трансляція)
На вимогу судді підозрюваний назва своє повне ім'я – Зінченко В'ячеслав Федорович
фото:Cуспільне

Прокурори наполягають на триманні Зінченка під вартою без права на заставу

Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон мав розпочатися о 16:00. Причиною перенесення стало те, що суд очікує прибуття приватного адвоката обвинуваченого.

Лише станом на 17:08 засідання розпочалося. Адвокат, якого очікувала сторона обвинувачення, прибув до зали суду

О 17:42 прокурор попросив арешт без застави для підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Згодом о 17:56 сторона захисту попросила для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Свою позицію він пояснив тим, що у справі мало доказів, які вказують на причетність підозрюваного.

Натомість прокурор зазначає, що є ризик переховування юнака від слідства та знищення речових доказів.

Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати, рішення у справі підозрюваного буде оголошено о 18:30.

Після повернення суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Як повідомлялося, перед початком засідання донька Ірини Фаріон – Софія – перебуваючи в залі суду сказала, що останнє повідомлення від матері їй прийшло о 19:13. «Мені прийшло від неї останнє повідомлення: «Викликала таксі, о 19:13», – сказала Софія.

Софія запитала в підозрюваного у залі суду, чому він вбив Фаріон та що вона йому зробила, на що підозрюваний відповів: «Час покаже». Донька Фаріон не змогла стримати своїх емоцій у залі суду. 

На зауваження жінки, чи не проковтнув підозрюваний язика й чи взагалі його має, затриманий почав її дражнити – висунув язика.

У відповідь на вимогу судді підозрюваний назвав своє повне ім'я – Зінченко В'ячеслав Федорович та дату народження – 03.04.2006. Він сказав, що на момент затримання проживав у місті Дніпро.

Засідання суду розпочалося о 13:44. У суді оголосили перерву до 16.00. Сторона захисту очікує приватного адвоката.

Як повідомлялося, у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Прокурори клопотали про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.  18-річного хлопця затримали 25 липня у Дніпрі. За словами голови МВС Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.  

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

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Теги: Ірина Фаріон

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