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Убивство Фаріон: правоохоронці повідомили про підозру 18-річному дніпрянину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Убивство Фаріон: правоохоронці повідомили про підозру 18-річному дніпрянину
фото: Національна поліція України

Прокурори проситимуть про тримання під вартою без права на заставу

У Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Прокурори клопотали про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави. Про це повідомив під час брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко.

Хлопцю, якого затримали у справі Фаріон, погодили повідомлення про підозру в умисному вбивстві. Прокурори проситимуть про тримання під вартою без права на заставу.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному мешканцю м. Дніпра у вчиненні умисного вбивства громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України). Напередодні його затримано за місцем проживання.

Про це повідомив заступник Генпрокурора Антон Войтенко під час спільного брифінгу за участі Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Львові.

18-річного хлопця затримали 25 липня у Дніпрі. За словами голови МВС Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у Ірину Фаріон.

«139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників СБУ. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу», – розповів він у Telegram деталі пошуків.

Врешті підозрюваного хлопця вистежили й встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарткамери відеоспостереження зафільмували його всюди.

«Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо», – сказав Клименко.

Він додав, що 18-річний хлопець – мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

На думку слідства вбивство відбулося із переробленого пістолета. Слідство поки точно не може сказати, де він взяв набої.

Фаріон в момент вбивства очікувала на таксі з валізою. «Можемо говорити, що це вбивство було зненацька для пані Ірини. Він близько підійшов, практично не більше 2 метрів. Експертиза ще готується"», – додав Клименко.

21 липня 2024 року підозрюваний залишив Львів, вирушивши з вокзалу.

Сьогодні у Галицькому суді міста Львова має відбутися засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному. Правоохоронці проситимуть у суді обрати запобіжний захід для 18-річного хлопця у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.  

Нагадаємо, телеграм-канал Astra з посиланням на російські телеграм-канали повідомляв, що відповідальність за вбивство Фаріон начебто взяв на себе «соратник» організації National Socialism/White Power, яка в Росії визнана терористичною. В соцмережах також було опубліковане коротке відео начебто моменту нападу на Ірину Фаріон, де чутно звуки пострілу та жіночий крик.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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