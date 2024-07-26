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Убивство Фаріон: журналісти дослідили соціальні мережі підозрюваного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Убивство Фаріон: журналісти дослідили соціальні мережі підозрюваного
Підозрюваний у вбивстві Фаріон стежив за сторінкою блогера, який критикував мовознавицю
фото: скріншот

18-річний хлопець був підписаний на низку ультраправих спільнот

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.  Журналісти проєкту радіо Свобода «Схеми» дослідили соціальні мережі затриманого.

18-річний хлопець був підписаний на низку ультраправих спільнот, в тому числі на публічну сторінку «Против системы»

У відео, опублікованому 14 липня, за пʼять днів до вбивства Ірини Фаріон, Бондаренко неодноразово критикував мовознавицю. Зокрема, блогер скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови. Бондаренко – наразі живе в Дніпрі, рідному місті затриманого.

В цьому відео блогер, зокрема, каже, що не любить українську мову від початку російського повномасштабного вторгнення, адже її «навʼязують», і знов згадує Фаріон, яка критикувала використання російської мови в українському суспільстві.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка.Активна сторінка користувача на імʼя Марко Бондаренко у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте», як встановили «Схеми», зареєстрована на російський номер телефону, про що свідчать витоки з баз даних.

Затриманий через можливу причетність до вбивства Фаріон також підписаний й на сторінки в соціальних мережах, які належать рухам російських неонацистів та націоналістів.

Наприклад, у «Вконтакте» хлопець стежив за сторінкою вже померлого Максима Марцинкевича з позивним «Тесак», засновника російського ультранаціоналістичного руху «Реструкт». Також хлопець підписаний на телеграм-канал за назвою «Дмитро Боровиков». Людина з таким імʼям є організатором двох російських екстремістських угруповань «Божевільний натовп» і «Бойова терористична організація», яка в тому числі вчиняла вбивства через расову приналежність на території РФ. 

Як повідомляють журналісти, підозрюваний у вбивстві Фаріон мав антисемітські та расистські погляди, про що вже згадували журналісти Телебачення Торонто.

Як встановили «Схеми», у телеграмі він стежив і коментував дописи у групах неонацистських поглядів із промовистими назвами: «Правый взгляд», «Правый публицист», «Белое движение», «Белая масть», «White Powder» (Біла Пудра – ред.).

На запитання в одному з чатів, яка книга справила на нього найбільше враження, юнак відповів: «Моя боротьба». Автором однойменної книги є Адольф Гітлер.

Крім того, підписаний хлопець й на українські телеграм-канали правих ідей. Серед них, сторінки лідера праворадикальної організації «С14» Євгена Карася та «Правого сектору».

Він також стежив за соцмережами Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, до якої він хотів долучитися, відповідно до коментаря, який залишив на сторінці підрозділу. Наразі ця сторінка недоступна, але «Схеми» змогли знайти її попередню версію за допомогою інструментів для онлайн-досліджень.

Нагадаємо, телеграм-канал Astra з посиланням на російські телеграм-канали повідомляв, що відповідальність за вбивство Фаріон начебто взяв на себе «соратник» організації National Socialism/White Power, яка в Росії визнана терористичною. В соцмережах також було опубліковане коротке відео начебто моменту нападу на Ірину Фаріон, де чутно звуки пострілу та жіночий крик.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: вбивство Ірина Фаріон соцмережі

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