Справа Фаріон. Поліція розповіла, як підозрюваний готував речі для вбивства

Хлопець змінював одяг на різних етапах злочину

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, 18-річний дніпрянин, ретельно спланував убивство мовознавиці. Деталі повідомили правоохоронці під час брифінгу.

За їхніми словами, підозрюваний прибув до Львова 9 липня, квартири там він винаймав через «Букінг». Вибирав помешкання, де є балкони. 14 липня та 18 липня він змінював квартири. Останнє житло хлопець винайняв за день до вбивства.

Речі, в яких буде скоєно вбивство – окуляри, панаму, блайзер, шорти, сумку та навіть накладну бороду – дніпрянин переслав сам собі через «Нову пошту» та отримав їх у Львові. Одяг хлопець постійно міняв на різних етапах злочину – під час розвідки, злочину та після його скоєння. Бороду він так і не використав.

Окуляри підозрюваного закривали пів обличчя, що ускладнило правоохоронцям його пошук. Перед убивством хлопець сидів непоршуно 2-2,5 години, нікуди не відходив. А напередодні вбивства, коли підозрюваний побачив, як Ірина Фаріон підходить до свого під’їзду, навіть не повернув голову.

Нагадаємо, що у Львові 25 липня затримано підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори клопотали про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.