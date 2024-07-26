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З'явилося відео затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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З'явилося відео затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон
Момент затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
фото: МВС

Сьогодні суд Львова обиратиме запобіжний захід підозрюваному

У Львові 25 липня затримано підозрюваного в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річного дніпрянина. Відео моменту затримання показало Міністерство внутрішніх справ.

Поліція допитала 900 свідків по справі вбивства Фаріон. Також під час розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, схожих на ймовірного вбивцю. Процес ускладнювало те, що пів обличчя підозрюваного закривали окуляри.

О 13:00 у Галицькому суді Львова обиратимуть запобіжний захід підозрюваному. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі. 

Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

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Теги: кримінал вбивство Ірина Фаріон

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