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Справа Фаріон. Хронологія трагедії від слідства та деталі про підозрюваного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Справа Фаріон. Хронологія трагедії від слідства та деталі про підозрюваного
Поліція допитала 900 свідків по справі вбивства Ірини Фаріон
фото: DW

Поліція повідомила результати розслідування вбивства Фаріон

Поліція назвала підозрюваного у справі про вбивство екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон. Також оприлюднений імовірний мотив злочину та інші подробиці слідства. «Главком» зібрав головні заяви з брифінгу міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Підозрюваний у вбивстві

Правоохоронці оголосили підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд з обрання запобіжного заходу відбудеться вже сьогодні у Львові. Прокуратура проситиме арешт на два місяці без застави.

Як відбувалося слідство

Поліція допитала 900 свідків по справі вбивства Фаріон. Також під час розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, схожих на ймовірного вбивцю. Процес ускладнювало те, що пів обличчя підозрюваного закривали окуляри.

Крім того, розслідуванню завадило й те, що більшість камер відеоспостереження на момент убивства не працювали через відключення електроенергії. І хоча камера не захопила вбивство Ірини Фаріон, але засняла підхід підозрюваного до рогу будинку, де стався злочин. Мовозавиця в цей момент очікувала таксі.

Підготовка до злочину

Підозрюваний прибув до Львова 9 липня, квартири там він винаймав через «Букінг». Вибирав помешкання, де є балкони. 14 липня та 18 липня він змінював квартири. Останнє житло хлопець винайняв за день до вбивства.

Речі, в яких буде скоєно вбивство – окуляри, панаму, блайзер, шорти, сумку та навіть накладну бороду – підозрюваний переслав сам собі через «Нову пошту» та отримав їх у Львові. Одяг хлопець постійно міняв на різних етапах злочину – під час розвідки, злочину та після його скоєння. Бороду він так і не використав.

Також затриманий підготував лист на випадок, якщо його план провалиться. Він виїхав зі Львова до Дніпра 21 липня, через два дні після злочину. 

Мотив підозрюваного

За даними слідства, мотив злочину вбивства Фаріон – релігійний або національний.

Правоохоронці, зокрема, перевіряють причетність затриманого до неонацистського руху в РФ. Також цікаво, що серед пошукових запитів підозрюваного виявили, серед інших, імʼя нардепа Максима Бужанського.

Зброя для вбивства

На місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі 9×18 мм. На думку правоохоронців, вона могла бути придбана на чорному ринку. Нині з’ясовується, де саме.

Слідство вважає, що вбивство Фаріон відбулося з переробленого пістолета.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

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Теги: кримінал вбивство Ірина Фаріон

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