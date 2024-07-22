Прощання з Іриною Фаріон. Пряма трансляція
До Львова прибувають громадяни з усіх куточків України
Мешканці та гості Львова прямують до місця прощання з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. «Главком» веде трансляцію.
13:10 – до Львова прибувають автобуси та громадяни з усіх куточків України, щоб попрощатися з Іриною Фаріон.
У місті приспущені прапори із жалобними стрічками.
Похорон розпочнеться з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де вже зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни.
Нагадаємо, що церемонія прощання з Іриною Фаріон відбулася у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 21 липня. Вона мала тривати до 22:00, однак тисячі людей продовжували стояти в черзі аж до комендантської години, щоб попрощатися з мовознавицею
Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.
Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.
На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.
Як повідомлялося, поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Читайте також:
- Заповіт Ірини Фаріон. Пророцтва і найяскравіші цитати з інтерв’ю різних років
- Убивство Ірини Фаріон: що відомо станом на зараз
- Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні (2022 р.)
- Ірина Фаріон: Росія – це ворог номер один (2013 р.)
- Моя посада дуже проста – Ірина Фаріон (2013 р.)
- Про мову. Чому права Ірина Фаріон
Коментарі — 0