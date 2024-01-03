Пілоти скинули з вертольота подарунок дівчинці, яка постійно вітала їх на бойових вильотах

Дитина вітала військових у будь-яку пору доби

Пілоти 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» скинули подарунок дівчинці, яка постійно їх вітала на бойових вильотах на куп’янському напрямку. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

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Про випадок розповів командир вертольота на ім'я Артем.

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«Під час польотів у зону бойових дій нас постійно зустрічала дівчинку. У будь-яку пору доби вона виходила і махала нам. Це було дуже приємно. В один із таких польотів, коли вже поверталися, ми скинули їй невеликий подарунок – запакували цукерки», – розповів Артем.

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