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Пілоти скинули з вертольота подарунок дівчинці, яка постійно вітала їх на бойових вильотах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пілоти скинули з вертольота подарунок дівчинці, яка постійно вітала їх на бойових вильотах
Пілоти скинули дівчинці подарунок
фото: скріншот із відео

Дитина вітала військових у будь-яку пору доби

Пілоти 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» скинули подарунок дівчинці, яка постійно їх вітала на бойових вильотах на куп’янському напрямку. Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Про випадок розповів командир вертольота на ім'я Артем.

«Під час польотів у зону бойових дій нас постійно зустрічала дівчинку. У будь-яку пору доби вона виходила і махала нам. Це було дуже приємно. В один із таких польотів, коли вже поверталися, ми скинули їй невеликий подарунок – запакували цукерки», – розповів Артем.

Раніше діти Ізюмщини на Харківщині зустріли Різдво та Новий рік в укритті. Ексклюзивні фото дитячого свята з прифронтового міста передає кореспондент «Главкома».

Теги: відео подарунок

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