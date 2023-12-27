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Суд конфіскував у Князєва «подарунок» у вигляді оренди квартири на столичних Липках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд конфіскував у Князєва «подарунок» у вигляді оренди квартири на столичних Липках
Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв.м
фото з відкритих джерел

Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів

Печерський районний суд Києва на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції визнав винним колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф в розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок в сумі 906 тис. 600 грн. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції .

Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції», суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. На момент вчинення Князєвим правопорушення обмеження складало один прожитковий мінімум, що становило 2 684 грн. Подарунком, у тому числі, є майно, що передається у платне користування за ціною, нижчою від мінімальної ринкової.

Порушуючи вказану заборону, Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.

Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

13 жовтня голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно Князєва про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Загалом упродовж 2020-2023 років НАЗК склало 21 протокол (стосовно 18 суддів) за фактами виявленого конфлікту інтересів, у тому числі пов'язаного з отриманням подарунків. Це свідчить про те, що Рада суддів, яка привласнила повноваження Верховної Ради з надання роз’яснень щодо запобігання такому конфлікту інтересів, не забезпечила колег належною методичною допомогою, наголосили у НАЗК.

Умови для вчинення правопорушень зберігатимуться до приведення у відповідність із Законом «Про запобігання корупції» Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів у діяльності суддів та представників судової системи та його врегулювання, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 4 лютого 2016 року № 2.

Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній.

Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнає, а саму справу називає наслідком політичної боротьби.

Як повідомлялося, на початку жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього голови ВС.

Нагадаємо, що у «справі Князєва», судді ВАКС вже тричі зменшували заставу – зі 107 млн грн – до 45 млн грн. Крім того, судді Вищого антикорупційного суду раніше прийняли рішення про повернення коштів, вилучених під час обшуків у Князєва вдома. Детективи НАБУ тим часом й досі не знайшли майже півмільйона доларів, які за їх версією були передані Князєву. 

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

5 грудня ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву і зменшив йому розмір застави з 35 млн грн до 27 млн грн.

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Теги: Всеволод Князєв НАЗК суд

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