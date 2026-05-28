28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 травня в Україні відзначають Всеукраїнський день краєзнавства та День поліцейського офіцера громади. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. У світі цього дня святкують Міжнародний день дій за здоров’я жінок.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 травня 2026 року.

Свята в Україні

Всеукраїнський день краєзнавства

Щороку, 28 травня українські краєзнавці відзначають своє професійне свято, а саме Всеукраїнський день краєзнавства. Мета цього свята – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. В цей день кожен з нас має зрозуміти, наскільки важливими є пізнання про свою батьківщину, рідний край, домівку.

День поліцейського офіцера громади

28 травня в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади. У цей день вшановують роботу поліцейських офіцерів громади й звертають увагу на те, як Україна змінює стратегію роботи поліції.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день дій за здоров’я жінок

Міжнародний день дій за здоров’я жінок (або Всесвітній день жіночого здоров'я) відзначається щорічно 24 квітня та 28 травня. Головна мета цих дат – нагадати, що турбота про себе та профілактика є базовою потребою для збереження енергії, краси та репродуктивного здоров'я.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського

28 травня у церковному календарі – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського.

Преподобний Микита сповідник, єпископ Халкідонський, жив у другій половині VIII століття. За своє богоугодне життя він був возведений у сан єпископа Халкідонського. З 726 по 775 роки святий Микита був архієпископом Халкідонським і мужньо засуджував іконоборчу єресь.

Святитель Микита відрізнявся милосердям, завжди допомагав убогим, у своєму будинку приймав мандрівників, піклувався про сиріт і вдів, заступався за тих, кого ображали. Пізніше за відстоювання іконошанування він був зміщений зі своєї кафедри, позбавлений сану і відправлений на заслання в один з палестинських монастирів, де і працював до кінця своїх днів.

Народні вірування та прикмети

Багряний схід сонця – літо буде спекотним з великою кількістю пожеж.

Багато павутинок літає – очікуйте спекотного літа.

Почути каркання ворони в цей день – добрий знак.

Якщо чути скрегіт сороки – це до грошей, але потрібно вимовити особливе замовляння, щоби вона несла добро в будинок.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритись.

Не можна бажати комусь зла.

Не можна думати про погане.

Історичні події

1742 – у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1812 – між Російською та Османською імперіями укладено Бухарестський мир.

1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців

1918 – Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність.

1923 – генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1925 – у місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

1959 – американськими вченими був проведений успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.

1965 – Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет

1985 – київське «Динамо» забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.

1997 – у Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й розподіл Чорноморського флоту.

Іменини

28 травня іменини святкують: Микита, Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Ілона.