Українські рятувальники гасять пожежі на нафтогазових об’єктах значно швидше за росіян – генерал ДСНС

glavcom.ua
Лариса Голуб
Полтавські фахівці у двобої з полум’ям після удару росіян по газовій інфраструктурі
фото: Світлана Рибалко, фото: ГУ ДСНС у Полтавській області
Андрій Хижняк: «Росіяни навмисно завдають повторних ударів – для того, щоб знищувати наших рятувальників, які працюють значно ефективніше»

Державна служба з надзвичайних ситуацій України ліквідовує пожежі на об'єктах нафтогазового сектору за добу або навіть за кілька годин. Натомість у Російській Федерації аналогічні займання не можуть загасити протягом п'яти–семи діб.Через високу ефективність українських вогнеборців російські війська вдаються до підступної тактики та навмисно завдають повторних ударів, намагаючись знищити рятувальників під час виконання завдань. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив генерал Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрій Хижняк.

За словами генерала, використання ворогом касетних боєприпасів під час повторних атак є прямим підтвердженням того, що удари спрямовані саме на ураження особового складу ДСНС, який прибуває на заклики про допомогу.

«Думаю, це навмисно робиться. Росіяни бачать, що наші Сили оборони вражають їхні нафтогазові об’єкти і роблять це ефективно, а в Росії такі пожежі гасять по п'ять-сім діб і не можуть загасити. Ми ж ліквідовуємо пожежі на нафтогазових об’єктах за добу і навіть раніше. Буває, що за кілька годин», – наголосив Андрій Хижняк.

Генерал Державної служби з надзвичайних ситуацій також відзначив високу фаховість рятувальників Полтавської області, які мають найбільший досвід у приборканні подій такого специфічного характеру через особливості промислового комплексу регіону.

«Полтавщина в Україні – лідер в гасінні таких пожеж, адже чи не найбільший видобуток газу і нафти в країні – саме в нас на Полтавщині. Тож я думаю, що росіяни навмисно завдають повторних ударів – для того, щоб знищувати наших рятувальників, які фахово і якісно ліквідовують пожежі такого типу», – підсумував Андрій Хижняк.

Нагадаємо, що Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

У ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій:

  • Віктор Кузьменко – Герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини. Під його керівництвом після удару по Полтаві у 2024 році було врятовано 17 людей. На рахунку Віктора понад 50 надскладних операцій з ліквідації наслідків обстрілів.
  • Дмитро Скриль – пожежний-рятувальник, який віддав службі понад 20 років. Він був фахівцем з гасіння складних пожеж на нафтогазових об’єктах і завжди працював на найважчих ділянках.

