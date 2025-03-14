Макс Барських випустив пісню та кліп з англомовного альбому

Створення кліпу вимагало занурення від Макса Барських та акторів в атмосферу єдності, тому режисер організував кілька акторських тренінгів

Відомий український співак Макс Барських представив перший сингл із нового англомовного альбому Stomach Butterfly. Про це повідомляє «Главком».

Перед виходом нової пісні було представлено серію з п’яти коротких відеороликів, заснованих на соціальному аудіовізуальному експерименті. У цих кадрах відображено щирість і силу людей, які, попри війну, залишаються вірними своїй землі. Серед героїв – ті, хто пережив окупацію, хто втратив рідних, або був змушений покинути свій дім. Ці емоційні відеосповіді стали прологом до головного акценту – кліпу Stomach Butterfly від режисера Алана Бадоєва.

Max Barskih|Stomach Butterflies

«У новому відео Макса кожна деталь відображає сучасну Україну: наша прекрасна молодь, її мужність і щирість, інтер’єр від прогресивного бренду Dizza, килим із авторським малюнком від мисткині Маші Рєви – це те, чим ми пишаємося й що демонструємо світові. Це наше майбутнє», – сказав Алан Бадоєв.

Створення кліпу вимагало занурення від Макса Барських та акторів в атмосферу єдності, тому режисер організував кілька акторських тренінгів.

«Коли збираєш незнайомих людей на знімальному майданчику, де має виникнути справжня «спільна хімія», важливо дати кожному можливість відчути іншого. Саме тому ми разом сідали на один килим, уважно спостерігали за собою й один за одним. Торкалися один одного. І навіть знімали одяг. Усе проходило як групова терапія, після якої ми стали ближчими, як одне ціле. Це був справжній обмін енергією, і саме цей момент ми зафільмували в кліпі. Хочу також нагадати, що слід піклуватися про ментальне здоров’я нашого народу – ми не зламані, але дуже крихкі», – зауважив співак.

Нагадаємо, 8 березня суперзірка Макс Барських відсвяткував ювілей.

До слова, відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав».

Також Макс Барських оголосив про перерву у своїй концертній діяльності. Про це він розповів у коментарі для програми «ЖВЛ» під час одного зі світських заходів.

Як повідомлялося, журналістка Раміна Есхакзай відвідала квартиру артиста Максу Барських у Херсоні. Співак не міг стримати емоцій після побаченого, оскільки він не був у квартирі з початку вторгнення РФ. Так, артист розповів, що завжди його огортають теплі емоції, коли він згадує Херсон.