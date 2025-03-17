Реванш російської попси. Мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг

Українці подають скарги до мовного омбудсмена, якщо чують російську музику у громадських місцях

Під час війни найбільше на російський контент скаржаться кияни

З початку вторгнення мешканці шести областей України найчастіше подавали скарги на використання російської музики у публічних місцях. Про це «Главкому» повідомив Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови у відповіді на запит.

Згідно з офіційними даними, за 2023 рік найбільше скарг на публічне відтворення російських пісень надійшло з:

Києва – сім звернень;

Одеської області – шість;

Харківської області – три;

Закарпатської області – три;

Чернігівської області – два;

Кіровоградської області – два.

У Секретаріаті мовного омбудсмана наголосили: заборона російських пісень в Україні регулюється різними законодавчими актами, зокрема законом про культуру

У 2024 році ця ж тенденція збереглася: найчастіше на російськомовний контент скаржилися кияни – вісім звернень та мешканці Одеської області – шість, а також з Миколаївської та Закарпатської областей – по три.

За неповних три місяці 2025 року Уповноважений із захисту державної мови отримав п’ять скарг від громадян, які стосувалися публічного виконання російськомовного контенту в громадських місцях.

У Секретаріаті наголосили: заборона російських пісень в Україні регулюється різними законодавчими актами, зокрема законом про культуру.

Як повідомляв «Главком», голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового Конгресу Українців Любов Любчик заявила, що українські діти позбавлені можливості вивчення української мови в європейських школах, а часом вони обирають вивчення російської, і цьому є своє пояснення.

«Вони вже вчаться мовою країни, де перебувають, а як першу іноземну мову вивчають зазвичай англійську. І щоб спростити собі завдання, замість другої іноземної мови – французької, польської чи італійської, вони вибирають російську мову, яку чули, знають і яка полегшує їм завдання», – додала вона.

До слова, петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тис. голосів за три дні. Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого.