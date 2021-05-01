Пентагон зупиняє будівництво стіни з Мексикою

Міністерство оборони США поверне невикористані кошти військовим

Пентагон скасовує будівництво частин прикордонної стіни колишнього президента Дональда Трампа з Мексикою, які будувались на військові кошти, а невикористані гроші повернуться військовим. Про це повідомляє Reuters.

«Міністерство оборони продовжує скасовувати всі проєкти з будівництва прикордонних бар’єрів, сплачені за кошти, спочатку призначені для інших військових місій і функцій, таких як школи для військових дітей, закордонні проєкти військових будівель в країнах-партнерах та рахунок обладнання Національної гвардії та резерву», – повідомив прессекретар Пентагону Джамал Браун.

Браун заявив, що повернені кошти будуть використані для відкладених військових будівельних проєктів. Не одразу було зрозуміло, яку суму повернуть військовим, але, ймовірно, це буде кілька мільярдів доларів.

Міністерство національної безпеки також оголосило, що вживатиме заходів для подолання «фізичної небезпеки, спричиненої підходом попередньої адміністрації до будівництва прикордонних стін».

Він заявив, що відремонтує протипаводкову систему долини Ріо-Гранде, яку, за її словами, конструкція стіни за адміністрації Трампа продула великими отворами.

Нагадаємо, Трамп оголосив надзвичайну ситуацію у 2019 році, намагаючись перенаправити фінансування на будівництво стіни вздовж південного кордону США. Президент Джо Байден 20 січня, перший день свого перебування на посаді, проголосив прокламацію, наказавши заморозити проєкти прикордонних стін та направивши перевірку законності методів їх фінансування та укладання договорів.

Влада Мексики зі схваленням зустріла рішення президента США Джозефа Байдена зупинити будівництво стіни на кордоні двох країн.

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