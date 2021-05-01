Держдеп: двері в НАТО для України залишаються відчинені

Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус партнера НАТО з розширеними можливостями

США «безумовно прагнуть» забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до стандартів НАТО

Україна має можливість приєднатися до Північноатлантичного альянсу, і для цього їй належить здійснити необхідні реформи, щоб відповідати вимогам і стандартам НАТО. Про це на брифінгу сказав в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

«Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання», – сказав представник Держдепу, коментуючи перспективи євроатлантичної інтеграції України.

За його словами, Сполучені Штати «безумовно прагнуть забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до цих стандартів».

Рікер нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що забезпечує цілу низку преференцій. Багато з цього, вказав представник Держдепу, передбачає послідовне виконання Україною глибоких та всебічних реформ.

«Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах», – підкреслив Рікер.

Нагадаємо, український посол в Німеччині Андрій Мельник називав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО історичною відповідальністю німецької держави за злочини нацистського режиму проти українського народу, а також нагадував про можливість відновлення ядерного статусу країни у випадку, якщо вона не вступить до НАТО.

МЗС Росії розглядає заявy пoслa Укрaїни в Нiмeччинi Aндрiя Meльникa прo мoжливiсть вiднoвлeння ядeрнoгo стaтyсy як спрoбy шaнтaжy західних країн

До слова, кандидат на посаду канцлера ФРН не схвалює членства України в НАТО.

Натомість глава МЗС України вважає, що вступ України в НАТО потребує часу, але не є фантазією.

Джерело: Укрінформ