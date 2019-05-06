Померла Народна артистка України та прима-балерина Леонора Еллінська



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Леонора Еллінська померла на 77-му році життя

Остання вистава, в якій танцювала Леонора Еллінська, був балет «Це танго у червні» у 2011 році, балерині на той час було 67 років

У суботу, 4 травня, на 77-му році життя померла народна артистка України, балерина Леонора Еллінська.

Про це повідомляє Дніпровський академічний театр опери та балету у Facebook.

«З почуттям глибокої скорботи повідомляємо про смерть прими-балерини Дніпропетровського академічного театру опери та балету, педагога-репетитора, народної артистки України Еллінської Леонори Михайлівни», - йдеться у повідомленні.

На сцені Леонора Еллінська втілила образи Одетти-Оділлії в «Лебединому озері», Аврори у «Сплячій красуні», Попелюшки та Жізелі в однойменних балетах, Фрігії в «Спартаку», Мавки в «Лісовій пісні», Ширін в «Легенді про любов», Геро – «Багато галасу даремно», Аліман – «Материнське поле», Мерседес – «Дон Жуан».

Остання вистава, в якій вона танцювала, був балет «Це танго у червні» у 2011 році, балерині на той час було 67 років.

Нагадаємо, декілька днів тому у Києві на 91-му році життя помер український скульптор, автор герба столиці України, Борис Довгань.