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СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів
За тиждень ліквідовано 2146 окупантів
фото: rfe

Встановлено рекордний показник серед українських спецпризначенців за тиждень

Оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили 3198 російських військових за тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що це рекордний показник серед українських спецпризначенців за такий короткий період.

За верифікованими даними спецпідрозділу:

  • 2146 окупантів – убито;
  • 1052 – поранено.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України Росія могла втратити від 374 тис. до 770 тис. військових убитими. Загальна кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців, за підрахунками британського видання The Economist, становить від 1,4 млн до 2,1 млн осіб.

Як повідомлялося, BBC спільно з «Медіазоною» та командою волонтерів встановили імена 285 023 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Найбільших втрат, за даними поіменного списку, зазнали мотострілецькі підрозділи.

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Теги: СБУ війна втрати

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