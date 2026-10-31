СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів

Встановлено рекордний показник серед українських спецпризначенців за тиждень

Оператори Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знешкодили 3198 російських військових за тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що це рекордний показник серед українських спецпризначенців за такий короткий період.

За верифікованими даними спецпідрозділу:

2146 окупантів – убито;

1052 – поранено.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України Росія могла втратити від 374 тис. до 770 тис. військових убитими. Загальна кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців, за підрахунками британського видання The Economist, становить від 1,4 млн до 2,1 млн осіб.

Як повідомлялося, BBC спільно з «Медіазоною» та командою волонтерів встановили імена 285 023 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Найбільших втрат, за даними поіменного списку, зазнали мотострілецькі підрозділи.