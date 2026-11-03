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США вдарили по стратегічному острову Ірану. Журналісти WSJ розкрили деталі операції

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США вдарили по стратегічному острову Ірану. Журналісти WSJ розкрили деталі операції
Армія США продовжила приховані удари по Ірану
фото: АР

Американські військові протягом кількох тижнів проводять обмежені атаки, про які Вашингтон офіційно мовчить

Сполучені Штати Америки 2 листопада завдали удару по іранському острову Кешм, розташованому поблизу входу в Ормузьку протоку. За даними американських журналістів, атака стала частиною серії обмежених військових операцій, які Вашингтон протягом останніх кількох тижнів проводить без публічних оголошень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, нинішня тактика американської адміністрації відрізняється від попередніх етапів протистояння з Іраном. Цього разу Сполучені Штати утримуються від офіційних повідомлень про удари, хоча військові операції тривають.

За словами одного з американських посадовців, кампанію навмисно проводять без широкого розголосу, щоб уникнути враження, ніби Вашингтон готується до відновлення повномасштабних бойових дій.

Деякі співрозмовники WSJ характеризують ці удари як оборонні. За їхніми словами, метою операцій є стримування Ірану від нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Саме 2 листопада в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про вибухи на острові Кешм. Водночас інформації про конкретні уражені об'єкти, масштаби руйнувань або можливі втрати наразі немає.

Кешм має стратегічне значення через своє географічне розташування поблизу Ормузької протоки – одного з найважливіших морських маршрутів для транспортування нафти та інших енергоносіїв.

За інформацією WSJ, на острові розташовані великий підземний ракетний об'єкт, військово-морська база та потужна опріснювальна установка. Американські військові вже атакували Кешм раніше, а в адміністрації США навіть обговорювали можливість встановлення контролю над островом.

Примітно, що повідомлення про новий удар з'явилися того самого дня, коли президент США Дональд Трамп публічно применшував імовірність відновлення масштабної війни з Іраном.

«У нас була війна з Іраном. Ми перемогли. Не знаю, чи можна це взагалі називати війною, бо ми вже кілька місяців не воюємо», – заявив американський президент журналістам.

На пряме запитання про можливість нових ударів по Ірану після проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада, Трамп відповів заперечно.

Попри це, представники американської адміністрації повідомляють, що президент продовжує розглядати різні варіанти подальших дій стосовно Тегерана. За даними WSJ, протягом останніх кількох тижнів Трамп неодноразово допускав можливість повернення до повномасштабного військового протистояння після виборів.

На тлі цих заяв Центральне командування Збройних сил США перекинуло на Близький Схід додаткові засоби протиракетної оборони та боєприпаси.

Крім того, держави Перської затоки отримали попередження про можливе проведення невдовзі після американських виборів короткотривалої, але інтенсивної військової операції. Минулого тижня командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер особисто доповідав Дональду Трампу в Білому домі про перебіг протистояння з Іраном.

Водночас іранське керівництво також готується до можливого загострення ситуації. За повідомленнями ЗМІ, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав військовому командуванню підготуватися до потенційного відновлення активної фази війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

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Теги: США Іран війна

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