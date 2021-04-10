У Маріуполі рятують пораненого кулею на передовій собаку

Гроші на операцію для Ніки збирали у соціальних мережах

Гроші на операцію для Ніки збирали у соціальних мережах

Травмовану тварину у ветеринарну клініку принесли військові

Собака на прізвисько Ніка, яка отримала осколкове поранення від кулі, проходить курс реабілітації. За псом наглядають ветеринари комунального підприємства «Щасливі тварини», що у Маріуполі. Про це ідеться у сюжеті «Суспільне. Донбас».

За словами ветеринарів, травмованій собаці не більше трьох років, важить 10 кілограмів. Поранену її на підприємство «Щасливі тварини» принесли військові наприкінці березня.

«Собака була в крові, погано себе почувала. У собаки явно була температура. Ми провели первинний огляд. Виявили травму передньої лівої кінцівки, як пізніше виявилось – це кульове поранення. Куля увійшла в частину плечової кістки й потрапила в нижню щелепу, переламавши її», – згадує ветеринар КП «Щасливі тварини» Антон Гуляєв.

Для детального обстеження тварину відвезли до приватної ветеринарної клініки. Там її й прооперували.

«Витягли з середини щелепи уламок від кулі. Було розірване верхнє піднебіння, також швидше за все кулею. Все було ушито, прооперовано. Буде давати собі навантаження – буде кульгавість надалі в житті присутня. А ходити буде дуже навіть добре», – пояснює ветеринар КП «Щасливі тварини» Микола Кемічаджи.

Директорка КП «Щасливі тварини» Олена Швидка розповіла, що гроші на операцію для Ніки збирали у соціальних мережах. Загалом зібрали понад 4 тисячі гривень.

«Кошти збиралися досить швидко. Напевно за 3-4 дні ми зібрали потрібну суму і ще маємо якісь залишки на розрахунковому рахунку, які будемо використовувати для лікування інших тварин, які потрапили в біду», – каже Олена Швидка.

Наразі Ніка проходить курс реабілітації. Перебуває в операційній, у вольєрі, під наглядом ветеринарів.

«Вона вже стає на лапи, відчуває себе більш впевнено. Ми випускаємо її з вольєра, щоб вона ходила, просто це необхідно з метою загальної реабілітації», – зазначив Антон Гуляєв.

За словами ветеринара, характер у Ніки спокійний. Вона поступлива та грайлива, має гарний апетит. Годують тварину тричі на день.

«В їжі вона не вибаглива. На цей момент вона їсть звичайно вологий корм, тому що сухий все-таки важкувато їй перекушувати. Щелепа зламана і не рекомендується давати грубий корм. Каші, вологі корми, консерви для собак», – говорить Антон Гуляєв.

На підприємстві «Щасливі тварини» Ніку лікуватимуть ще місяць. Потому собаці знімуть спиці, стерилізують, та шукатимуть для неї нову домівку.

Раніше військовослужбовці військової частини 1141 Національної гвардії України допомогли розшукати зниклого семирічного жителя села Холонів Горохівського району. Допоміг знайти слід хлопчика собака Ніка.