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Дев’ять підприємств «Метінвесту» увійшли до рейтингу найкращих компаній України

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дев’ять підприємств «Метінвесту» увійшли до рейтингу найкращих компаній України
До десятки найкращих бізнесів у чотирьох категоріях ввійшли відразу дев’ять підприємств Групи «Метінвест»
фото: metinvestholding.com

Дев’ять підприємств «Метінвесту» включено у рейтинг компаній з бездоганною репутацією

Опендатабот, відомий сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру, опублікував Індекс найкращих підприємств України – 2024. До переліку потрапили найбільші українські бізнеси, які мають бездоганну ділову репутацію, по 10 компаній у кожній з категорій.

Під час складання Індексу компанія Опендатабот враховувала як фінансову звітність компаній за 2023 рік, так і ділову репутацію бізнесів – зокрема, до рейтингу не потрапили підсанкційні компанії або бізнеси, що мають власників із рф.

До десятки найкращих бізнесів у чотирьох категоріях ввійшли відразу дев’ять підприємств Групи «Метінвест», яка належить Рінату Ахметову.

У категорії «Переробна промисловість» – «Запоріжсталь» (№1), «Каметсталь» (№2) та «Запоріжкокс» (№9), у категорії «Добувна промисловість» – шахтоуправління «Покровське» (№3), Північний ГЗК (№6), Свято-Варваринська збагачувальна фабрика (№9) та Центральний ГЗК (№10). «Метінвест-СМЦ» здобув десяте місце у категорії «Оптова торгівля», а керівна компанія Групи «Метінвест Холдинг» стала другою у категорії «Професійна, наукова та технічна діяльність».

«Побудований на фінансовій звітності та виторгу компаній Індекс Опендатабота дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом у 2023 році», – коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Група «Метінвест» завершила 2023 рік з консолідованим чистим збитком в розмірі $194 млн. Водночас, за цей рік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Також від початку повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн – на потреби армії.

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Теги: торгівля промисловість українці Україна

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