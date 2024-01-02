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Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
фото: з відкритих джерел

Бріджит Брінк: «Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна»

Важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. Про це заявила пані посол США Бріджит Брінк, коментуючи масовану ракетну атаку Росії на Київ сьогодні, 2 січня.

«Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна», –  написала пані посол у соцмережі X.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

У Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попопередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з елекро- та водопостачанням. Також відомо про 17 постраждалих. 

Теги: США ракета посол путін Україна Бріджит Брінк обстріл

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