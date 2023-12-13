Ймовірний прем'єр Нідерландів висловився про Путіна

Вілдерс здобув перемогу на виборах 22 листопада

Лідер «Партії свободи» Герт Вілдерс, який може стати прем'єр-міністром Нідерландів, назвав главу Кремля Володимира Путіна диктатором. Про це заявив Вілдерс, повідомляє Bloomberg.

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Вілдерс здобув перемогу на виборах 22 листопада. Він закликав до створення коаліції, до якої увійдуть «Націонал-соціалістичний рух», «Народна партія за свободу і демократію», яку раніше очолював Рютте, і партія, що підтримує фермерів.

Видання пише, що російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу Москви, оскільки раніше він хвалив Володимира Путіна. Але Вілдерс у середу намагався переконати нідерландських законодавців, що він не є «другом Росії» і вважає РФ агресором.

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«Путін – жахливий диктатор», – сказав Вілдерс.

При цьому Вілдерс заявив, що не слід надавати військову підтримку Україні, поки «ми не в змозі захистити свою країну».

Зазначається, що правоцентристський «Новий суспільний договір» і «Рух фермерів і громадян», два його потенційні партнери по коаліції, також висловили сумніви щодо членства України в Європейському союзі та додаткової фінансової підтримки Києва.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті здобула ультраправа «Партія свободи» на чолі з Гертом Вілдерсом. Він виступає проти міграції та хоче припинити надавати Україні військову допомогу.

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Проте інші партії, зокрема, «Народна партія за свободу та демократію» прем'єра Марка Рютте, не хочуть формувати коаліцію з «Партією свободи».

До слова, міністерка оборони Нідерландів закликали Європу бути «готовою до бою».