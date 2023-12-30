Сьогодні відзначається День працівників дипломатичної служби України

У цей день варто згадати про тих, хто забезпечує відносини України з членами міжнародного співтовариства

Сьогодні, 22 грудня, українські дипломати, співробітники дипмісій, посольств та консульств України відзначають професійне свято.

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Свято встановлене президентським указом від 21 листопада 2005 року з урахуванням «важливої ролі працівників дипломатичної служби України у підтримці мирної та взаємовигідної співпраці України з членами міжнародного співтовариства, забезпечення при цьому національних інтересів та безпеки України, а також захист прав та інтересів громадян та юридичних осіб України за кордоном». День працівників дипломатичної служби України відзначається щорічно 22 грудня.

Дата для свята була обрана не випадково. Саме цього дня 1917 року урядом Української Народної Республіки було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ.

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Привітання для українських дипломатів

Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України та бажаю завжди бути на висоті своїх умінь та дипломатичних талантів, ніколи не губитися у ситуаціях та розпочатих справах, з кожним днем ​​знаходити вірний шлях до особистого добра та до державного компромісу.

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Вітаю із Днем працівника дипломатичної служби України. Нехай з роками успішної роботи нерви не псуються, терпіння не закінчується, інтерес не пропадає, сил тільки додається, а вирішення конфліктних питань знаходяться власними силами. Ну і, звичайно ж, удачі тобі у всіх ідеях та починаннях, благополуччя життя та прихильності долі.

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З Днем ​​працівника дипломатичної служби України. Бажаю витримки зі сталі, великої удачі та віри в себе. Нехай шлях дипломатії буде світлим, відкритим, нехай завжди вдається налаштувати на лад будь-які стосунки та переговори. Бажаю порозуміння з друзями, близькими, колегами та опонентами, бажаю успішної діяльності та щасливого життя.

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Вітаю з Днем працівників дипломатичної служби України! Бажаю завжди мати можливість та бажання налагодити контакт з будь-яким опонентом. Нехай в Україні буде мир! Бездоганної роботи, щасливих подорожей, повної самореалізації та гармонії в житті.

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З Днем дипломатичної служби України вітаю й бажаю завжди вміти вирішувати будь-яке питання, не доводити проблему до конфлікту, стояти на сторожі спокою та лояльності своєї країни, берегти в собі доброту та справедливість. Успіхів по службі, здоров'я, удачі та всіх благ у житті.

Листівки до Дня працівників дипломатичної служби України

зображення з відкритих джерел

зображення з відкритих джерел

зображення з відкритих джерел

Нагадаємо, що 30 грудня також відзначаються День соди та Фестиваль величезних змін в останню хвилину.