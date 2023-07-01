Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народний депутат

Англійська мова – найкраща гарантія проти «спокуси руского міра»

glavcom.ua
Нехай українські діти краще вивчать англійську мову, замість російської
фото з відкритих джерел

Треба пам’ятати, що в Україні загроженою залишається українська мова

Мій син Мартин – двомовний. Він однаково вільно говорить українською та англійською.

Вільне знання англійської сталося з ним майже випадково, бо я забрала його з собою на рік в Штати, коли була там по Фулбрайту у 2018 році. І цей випадковий збіг обставин допоміг повністю ізолювати Мартина від pociйськомовного контенту: бо англомовного контенту – в рази більше, ніж pociйськомовного. До того ж – він цікавіший.

При цьому я бачу багатьох дітей своїх україномовних друзів, котрі з часом – починали дивитись мультфільми pociйською в ютюбі й подекуди – переходити на спілкування pociйською. А ще я знаю історію про повністю україномовних дітей, які в 9 класі раптом почали між собою говорити pociйською. Це сталося менш ніж рік тому, до слова. Вони перейшли на pociйську, бо так «крутіше».

У нас із Мартином такої проблеми не було. І я цьому дуже радію.

Але я маю визнати іншу сторону цієї медалі: Мартин швидше навчився добре читати англійською ніж українською. Просто тому, що контент англійською йому був цікавішим.

Це я до чого. Я всіляко підтримую, що англійську мову має знати якомога більше українців та українок. Це – найкраща гарантія і виключеності з pycкого міра, і доступу до якісніших освітніх матеріалів, і можливості інтеграції до цивілізованого світу для всієї країни.

Проте треба пам’ятати, що в Україні загроженою залишається українська мова. Це у моїй дорогій Швеції можна видавати фільми без дубляжу, бо за межами кіно – це переважно шведськомовне середовище.

Але в Україні – ситуація таки інша. Ми не завершили процес утвердження статусу української мови. Молодь досі часто вважає, що спілкуватись pociйською – це крутіше. Статистика прослуховування українцями pociйських співаків на Spotify – тільки одна з ілюстрацій цієї проблеми.

За цих умов український дубляж фільмів – це важлива цеглинка для існування української мови на рівні повсякденної культури. Її не можна зараз знищувати.

А англійську таки треба вчити. Усім.

Читайте також: Мовний скандал. Чому англійська така важлива
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українська мова українці росія освіта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБ полює на Пригожина
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Вагнерівці починають базуватися у Білорусі недалеко від Брянського і Смоленського напрямків
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
29 червня, 11:21
Путін пообіцяв, що «вагнерівці», які вирушать до Білорусі, будуть там у безпеці, однак аналітики сумніваються у правдивості цієї заяви
ISW оцінив, що чекатиме на «вагнерівців» у Білорусі
27 червня, 06:41
У Сергія Цюпка є ідентифікаційний код РФ, виданий квазівладою тимчасово окупованого Криму
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
20 червня, 18:52
Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над Росією
Росія хоче підірвати ЗАЕС. Зеленський назвав причину
16 червня, 15:48
Чорновіл розкритикував керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліну Михайлову
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
13 червня, 13:45
У підтоплених районах через підрив Каховської ГЕС фахівці не виявили небезпечних інфекційних захворювань
Підрив Каховської ГЕС: МОЗ оцінило епідемічну ситуацію
11 червня, 16:58
Червоний Хрест: «Московська делегація – один із наших головних центрів гуманітарної дипломатії у світі»
Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС
8 червня, 18:33
Делімханов та Уткін
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
2 червня, 15:03

Інна Совсун

Англійська мова – найкраща гарантія проти «спокуси руского міра»
Англійська мова – найкраща гарантія проти «спокуси руского міра»
Росія вкотре переписує історію. Що тепер вчитимуть у школах РФ
Росія вкотре переписує історію. Що тепер вчитимуть у школах РФ
Про відбудову на сотні мільярдів та планування на сотні казок
Про відбудову на сотні мільярдів та планування на сотні казок
Від шоломів до «Леопардів». Чому ми маємо бути вдячні Німеччині
Від шоломів до «Леопардів». Чому ми маємо бути вдячні Німеччині
Який вигляд має демократія у Швеції. Нам є чого навчитися
Який вигляд має демократія у Швеції. Нам є чого навчитися
Сeкcyaльне насилля у школах. Як боротися
Сeкcyaльне насилля у школах. Як боротися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
24K
«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів
24K
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
11K
1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8881
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
5746
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту