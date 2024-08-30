Повітряні сили показали, як український льотчик уразив мости на Курщині (відео)

На відео показно підготовку українського літака МіГ-29

Український льотчик Вадим Ворошилов, з позивним Karaya, знищив мостові переправи у Курській області. Відповідне відео роботи льотчика було опубліковану у Telegram-каналі Повітряних сил.

«Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня. Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині», – йдеться в дописі.

На відео показано прикріплення до літака, яким керує Вадим Ворошилов, більш відомий як Karaya, авіабомб, підготовка до вильоту, а також ураження мостів у курській області.

Нагадаємо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.