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Повітряні сили показали, як український льотчик уразив мости на Курщині (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Повітряні сили показали, як український льотчик уразив мости на Курщині (відео)
ЗСУ показали кадри планування операції з ураження мостових переправ у Курській області
фото: скріншот

На відео показно підготовку українського літака МіГ-29

Український льотчик Вадим Ворошилов, з позивним Karaya, знищив мостові переправи у Курській області. Відповідне відео роботи льотчика було опубліковану у Telegram-каналі Повітряних сил.

«Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня. Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині», – йдеться в дописі.

На відео показано прикріплення до літака, яким керує Вадим Ворошилов, більш відомий як Karaya, авіабомб, підготовка до вильоту, а також ураження мостів у курській області.

Нагадаємо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Теги: Курщина міст льотчик винищувач

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