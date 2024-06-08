Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після оновлення даних у «Резерв+» на вулиці все одно можна отримати повістку: пояснення ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Після оновлення даних у «Резерв+» на вулиці все одно можна отримати повістку: пояснення ТЦК
фото: Уніан

Якщо громадянин не має при собі військово-облікових документів  – це вже вважається правопорушенням

Застосунок «Резерв+», як витяг із ЦНАПу, є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Однак це не відміняє тогго, що під час воєнного стану кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю «Фокус«.

«Тобто якщо громадянин навіть має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) – це вже є правопорушення, це вже штраф. Це вже повістка до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. І ця норма працює вже, а не через 60 днів», – пояснив спікер.

Він наголосив, що військовослужбовці ТЦК, як і поліцейські, мають право перевіряти військово-облікові документи.

Нагадаємо, що непроживання військовозобов’язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку.

До слова, на Хмельниччині районний суд дав роз’яснення, чи треба карати військовозобов’язаних, яким представники ТЦК вручили повістки, а ті у відповідь їх порвали.

Читайте також: Міноборони розвінчало міфи про застосунок «Резерв+»
Теги: мобілізація повістка ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами
Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ
8 травня, 14:46
Під критерії можуть підпадати до 20 тис. ув’язнених, але скільки з них підпишуть контракт – невідомо
Скільки ув’язнених можуть мобілізувати до війська: Арахамія назвав кількість
8 травня, 17:46
Спецслужби РФ через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість молоді
Росія вигадала спосіб, як зірвати мобілізацію на Сумщині
8 травня, 21:23
Деякі водії, отримуючи законні підстави для виїзду за кордон, відмовляються повертатися через страх бути мобілізованим
Далекобійникам-ухилянтам, які кидають авто за кордоном, готують покарання: подробиці
28 травня, 10:28
Цифрове рішення стосовно процедури бронювання зʼявиться, коли відомство напрацює нові положення
Уряд працює над створенням механізму електронного бронювання – ЗМІ
28 травня, 15:02
Вартість незаконного перетину кордону може сягати $20 тис.
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»
4 червня, 19:57
Працівники ТЦК зобов’язані застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
5 червня, 15:31
Письменник проходить військовий вишкіл.
Письменник Сергій Жадан офіційно долучився до Нацгвардії
6 червня, 08:27
Засуджені на судовому засіданні підтвердили бажання проходити військову службу за контрактом
У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим
28 травня, 04:11

Суспільство

Після оновлення даних у «Резерв+» на вулиці все одно можна отримати повістку: пояснення ТЦК
Після оновлення даних у «Резерв+» на вулиці все одно можна отримати повістку: пояснення ТЦК
Чи можна порвати вручену повістку? Роз’яснення суду
Чи можна порвати вручену повістку? Роз’яснення суду
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки: відповідь Міноборони
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки: відповідь Міноборони
Глава Хмельницької ОВА назвав відсоток «волонтерів», які втекли з України за системою «Шлях»
Глава Хмельницької ОВА назвав відсоток «волонтерів», які втекли з України за системою «Шлях»
Не раз витягав з поля бою поранених побратимів. Згадаймо Володимира Тура
Не раз витягав з поля бою поранених побратимів. Згадаймо Володимира Тура
Такі люди назавжди залишаються у пам'яті. Згадаймо Сергія Бондаря
Такі люди назавжди залишаються у пам'яті. Згадаймо Сергія Бондаря

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Генсек ООН не братиме участь у Глобальному саміті миру
27K
Один з найбагатших бізнесменів Польщі знайдений мертвим неподалік від власного дому
26K
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
11K
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8749
Путін змінив «теорію перемоги» у війні проти України. Аналіз ISW
7969
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Новини

Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
Вчора, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Вчора, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
6 червня, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
6 червня, 20:21

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua