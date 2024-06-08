Після оновлення даних у «Резерв+» на вулиці все одно можна отримати повістку: пояснення ТЦК

Якщо громадянин не має при собі військово-облікових документів – це вже вважається правопорушенням

Застосунок «Резерв+», як витяг із ЦНАПу, є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Однак це не відміняє тогго, що під час воєнного стану кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв'ю «Фокус«.

«Тобто якщо громадянин навіть має відстрочку, але в нього немає при собі військово-облікових документів (військового квитка, або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, або, для призовників, посвідчень про приписку до призовної дільниці) – це вже є правопорушення, це вже штраф. Це вже повістка до ТЦК для винесення постанови про адмінправопорушення. І ця норма працює вже, а не через 60 днів», – пояснив спікер.

Він наголосив, що військовослужбовці ТЦК, як і поліцейські, мають право перевіряти військово-облікові документи.

Нагадаємо, що непроживання військовозобов’язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку.

До слова, на Хмельниччині районний суд дав роз’яснення, чи треба карати військовозобов’язаних, яким представники ТЦК вручили повістки, а ті у відповідь їх порвали.