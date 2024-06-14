Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах

Дмитро Лазуткін: «У рекрутингових центрах не видають повістки»

У рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу «Київ».

«База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії», – заявив Лазуткін.

Він додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.

«Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина – «Глвком») дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію», – пояснив Лазуткін.

Раніше Лазуткін повідомив, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.