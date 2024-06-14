Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах
фото з відкритих джерел

Дмитро Лазуткін: «У рекрутингових центрах не видають повістки»

У рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу «Київ».

«База всіх вакансій у війську об'єднана. Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи де є ті, чи інші вакансії», – заявив Лазуткін.

Він додав, що вакансії також можна шукати й на онлайн-платформах, як приклад, на Lobby X. На сайті також можна переглянути додаткову інформацію щодо вимог, а також заробітку.

«Або ж можна прийти безпосередньо в рекрутинговий центр та поговорити з фахівцем. Все-таки безпосередньо спілкування може розкрити більше інформації. Також в рекрутингових центрах не видають повістки. Вона (людина – «Глвком») дізнається, поцікавиться, розповість про себе й відповідно до її фаху, їй знайдуть якусь пропозицію», – пояснив Лазуткін.

Раніше Лазуткін повідомив, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. 

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

Читайте також:

Теги: повістка мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
Вчора, 16:23
Вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами «4736 А1» рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону
На Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон до Угорщини
10 червня, 11:27
Раніше Кабмін запровадив умову щодо висновку ЛКК для отримання відстрочки, хоча закон про мобілізацію цього не вимагає
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
7 червня, 19:43
Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до ТЦК
Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову
5 червня, 13:41
Військові силою тримали чоловіка, який виривався, люди намагалися його відбити
У Дніпрі співробітники ТЦК намагалися затягти чоловіка в бус: військові пояснили свої дії
2 червня, 15:55
Водії фур відмовляються їхати у рейс через мобілізацію
Бронювання далекобійників: перевезення призупинені, водії чекають відповідь уряду
21 травня, 15:15
Мешканець Полтавщини вважав: повістку вручили під примусом неповноважні особи. Однак суд повністю визнав законними дії ТЦК
Суд визнав ухилянтом ексстудента духовного вишу, який сховався від ТЦК в машині
20 травня, 08:48
Міноборони запустило застосунок «Резерв+»
Розпочав роботу застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+»
18 травня, 02:35
Правоохоронці зафіксували зловживання на мільйони гривень у ході зведення оборонних споруд у Харківській області
Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях Війна і гроші
15 травня, 14:05

Суспільство

Покійний міністр Монастирський виграв суд у «злодія в законі»
Покійний міністр Монастирський виграв суд у «злодія в законі»
Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах
Міноборони повідомило, чи роздають повістки у рекрутингових центрах
«Поховав дружину і став у стрій». Згадаймо Олексія Корепанова (Танчика)
«Поховав дружину і став у стрій». Згадаймо Олексія Корепанова (Танчика)
Командир «Грузинського легіону» Мамулашвілі заявив, що його отруїли
Командир «Грузинського легіону» Мамулашвілі заявив, що його отруїли
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
38K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
9912
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
9314
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
5708
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
4867
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua