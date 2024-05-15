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Піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська – Міноборони
Українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів
фото: Генштаб

Сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію в області президенту Володимиру Зеленському

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися», – сказав речник.

За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

«Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли», – додав Лазуткін.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський перебуває в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

«Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж», – зазначив речник.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

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Теги: Харківщина Міноборони

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