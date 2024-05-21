Бронюванням далекобійників: перевезення призупинені, водії чекають відповідь уряду

Від початку дії нового закону про мобілізацію, з 18 травня вже було кілька випадків із затримання водіїв

В Україні призупинили роботу більшість перевізників через побоювання, що водіїв вантажівок можуть затримати або мобілізувати на пунктах пропуску та кордонах. Компанії перевізники в очікуванні реакції уряду, повідомив віцепрезидент Асоціація міжнародних автоперевізників Юрій Балін у коментарі УНН.

Він розповів про цю ситуацію, зокрема щодо випадків затримання та мобілізації водіїв вантажівок під час рейсів, а також співпраці з Закарпатською обласною державною адміністрацією у вирішенні цих питань

Як зазначається, днями, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач написав звернення до Міністерства економіки, зі списком всіх професій в частині транспорту, і загалом по міністерству відновлення, які мають підлягати бронюванню. Проте, досі не зрозуміла доля цього звернення, що викликає занепокоєння серед професійних спільнот. Асоціація міжнародних автоперевізників також звернулася до уряду з проханням про бронювання водіїв, але відповіді наразі не отримала.

«На жаль долю цього звернення ми не знаємо, але зміни до постанови, які відбуваються зараз, у цей лист не враховано. Мінінфраструктури врахували наші три останні пропозиції, але що далі буде з листом чекаємо на інформацію пана Деркача», – сказав Балін.

Щодо звернення Асоціації міжнародних автоперевізників до уряду, з приводу бронювання водіїв також відповіді немає.

«Ми відповідь поки не отримали, воно пішло десь до виконавців, які будуть цим займатись. Те що звернення отримало певний рух – це факт, але офіційної відповіді поки немає», – розповів Балін.

Також він повідомив, як вирішилась проблема із затриманням та мобілізації водіїв вантажівок під час рейсів із Закарпатською обласною державною адміністрацією.

«Наскільки я знаю, станом на сьогодні у нас було одне таке звернення, яке надійшло вчора. Водія зняли на «Нижніх Воротах» і він їде в ТЦК. Якщо він дійсно щось порушив, то має сплатити штраф. Зараз механізм працює так, і мені здається, що він більш-менш правильний», – додав він.

За словами віцепрезидента асоціація, від початку дії нового закону про мобілізацію, з 18 травня вже було кілька випадків із затримання водіїв.

«До прикладу, вчора прикордонники не випустили водія, приїхали представники ТЦК і забрали. Він отримав протокол, сплатив та поїхав додому за місцем реєстрації з повісткою в руках. Масової ситуації немає, але якщо ми подивимось у електронну чергу, то в бік Польщі взагалі ніхто їхати не хоче», – розповідає Балін.

Він каже, що зараз велика частина перевезень не здійснюється, адже водії дивляться на скільки буде толерантним ставлення з боку ТЦК до них.

Нагадаємо, раніше у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП повідомили, що водіїв фур, які повертаються за кордону, можуть мобілізувати, адже система «Шлях», що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік.

Як повідомлялося, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті затримують та мобілізовують водіїв вантажівок. Про це йдеться у заяві Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Зокрема Асоціація заявила, що зранку 24 квітня представники ТЦК та СП на посту ДАІ «Нижні Ворота» незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України.