Православні та греко-католики святкують Різдво Пресвятої Богородиці



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Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят

Сьогодні відзначається велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці, або, як називають його в Україні, друга Пречиста.

Про це нагадує Укрінформ.

Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят, і власне саме воно й відкриває їхній лік у церковному новому році, який розпочався 14 вересня.

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але, проживши у шлюбі 50 років, не мали дітей. Юдеї, які вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, насміхалися над ними. Одного разу на святі священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Чоловік засмутився з того і довго з плачем молився Богові. Тоді йому явився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий пообіцяв присвятити дитя Богові. Тим часом Анна теж бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя й дійсно народилася дівчинка, яку назвали Марією.

Смисл свята полягає у прославленні Богородиці – першої події у ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. А ще в тому, що людина має вірити й довіряти Богові, навіть тоді, коли в неї саму ніхто не вірить.

В народі Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою, або «осениною». Як відомо, перша Пречиста – це Успіння Богородиці й відзначається воно 28 серпня. Існує ще й третя Пречиста – так звана «зимова» – Введення в храм Пресвятої Діви (4 грудня).

На честь свята Різдва Пресвятої Богородиці в Україні зведено чимало храмів.