Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України

Полковник поліції очолював підрозділ з правоохоронців Донеччини та Луганщини

Максим Казбан 22 липня загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Донеччині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння командиру бригади «Лють» Максиму Казбану звання Героя України. Нещодавно воїн загинув у аварії у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №551/2025.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Казбану Максиму Олександровичу – полковнику поліції (посмертно)», – йдеться в документі.

Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

Нагадаємо, командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині. Голова Національної поліції Іван Вигівський наголошував, що захисник був людиною честі, слова, мужності та сили духу, справжнім воїном та патріотом своєї країни.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель командира бригади «Лють», зазначивши, що це важка втрата для країни.

До слова, у четвер, 24 липня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася церемонія прощання із командиром об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».