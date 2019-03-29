Прикордонники прогнозують черги в аеропортах через вибори



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Напередодні виборів в Україну приїжджає декілька тисяч журналістів та представників моніторингових місій

Прикордонники прогнозують наплив іноземних журналістів та міжнародних спостерігачів

Державна прикордонна служба попереджає про можливі затримки під час проходженні митного контролю в аеропортах Києва. Відповідне повідомлення розміщено на сайті ДПСУ.

Прикордонники прогнозують наплив іноземних журналістів та міжнародних спостерігачів.

«Напередодні виборів в Україну приїжджає декілька тисяч журналістів та представників моніторингових місій. Більшість з вас прибуває через аеропорти в Києві. Відповідні служби роблять усе необхідне, аби пришвидшити перетин кордону, однак можливі затримки», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять із розумінням поставитися до ситуації.

Як повідомлялося, у ДПСУ радять виборцям окупованого Криму не повідомляти мету поїздки у материкову Україну. Голова ДПСУ говорить, що надавати російським прикордонникам якісь документи, що підтверджують бажання голосувати, - це практично акт самогубства.