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    Суспільство

    Прикордонники прогнозують черги в аеропортах через вибори

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    Напередодні виборів в Україну приїжджає декілька тисяч журналістів та представників моніторингових місій - Прикордонники прогнозують черги в аеропортах через вибори
    Напередодні виборів в Україну приїжджає декілька тисяч журналістів та представників моніторингових місій

    Прикордонники прогнозують наплив іноземних журналістів та міжнародних спостерігачів

    Державна прикордонна служба попереджає про можливі затримки під час проходженні митного контролю в аеропортах Києва. Відповідне повідомлення розміщено на сайті ДПСУ.

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    Прикордонники прогнозують наплив іноземних журналістів та міжнародних спостерігачів.

    «Напередодні виборів в Україну приїжджає декілька тисяч журналістів та представників моніторингових місій. Більшість з вас прибуває через аеропорти в Києві. Відповідні служби роблять усе необхідне, аби пришвидшити перетин кордону, однак можливі затримки», – йдеться у повідомленні.

    Прикордонники просять із розумінням поставитися до ситуації.

    Як повідомлялося, у ДПСУ радять виборцям окупованого Криму не повідомляти мету поїздки у материкову Україну. Голова ДПСУ говорить, що надавати російським прикордонникам якісь документи, що підтверджують бажання голосувати, - це практично акт самогубства.

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