Професійний жебрак розповів, скільки він «заробляє» за день



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Муніципальна варта звертається до всіх громадян не давати гроші жебракам на вулиці

Відомий франківський жебрак на ім’я Іван каже, що «заробляє» до 1 тис. грн у день та відмовляється від допомоги муніципальних вартових і соціальних служб.

Про це повідомили у прес-службі Муніципальної варти Івано-Франківська.

«В Україні жебрацтво не є кримінальним, чи адміністративним правопорушенням (крім випадків залучення неповнолітніх), тому працівники не можуть напряму реагувати на прохання громадян «забрати цих людей з вулиці», а шукають шляхи вирішення ситуації, не порушуючи права даних осіб.

На жаль, серед жебраків на вулицях немає людей, які дійсно хочуть отримати допомогу, а користуються своїм становищем для виманювання грошей у доброзичливих містян. Найдієвішим рішенням проблеми – є перестати давати гроші цим людям», – наголошують вартові.

Одним із таких, за словами муніципалів, є жебрак Іван:

«Оселився в Івано-Франківську після розпаду Союзу. Вів асоціальний спосіб життя, декілька разів був судимий за кримінальні злочини. Ступні ніг він втратив від обмороження, коли був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік жебракує на куті вулиць Галицька – Дністровська. Його «бізнес» йде досить вдало завдяки тому, що має явно виражену інвалідність, та на вигляд потребує медичної допомоги».

До того ж, йому ампутовано ліву руку.

Вартові пропонували жебраку допомогу соціальних служб в питанні оформлення інвалідності та пенсії, проживання в будинку нічного перебування, викликали швидку медичну допомогу, але він від неї відмовляється.

«З його слів – «мені цього не треба, я тут заробляю від 500 до 1000 грн у день». Цього вистачає на пиятику і йому, і його «охоронцям», що доставляють його на «місце роботи». Тому Іван разом з «охороною», до кінця дня є, м’яко кажучи, нетверезим, втрачаючи залишки людської подоби. І після себе він залишає гори сміття на місці своєї діяльності. Тому, якщо вас обурює ситуація з Іваном, то вона завдяки благодійникам, які кидають йому гроші», – йдеться в повідомленні.

Муніципальна варта звертається до всіх громадян не давати гроші жебракам на вулиці, а надавати допомогу через благодійні організації.

Нагадаємо, місто Ескільстуна стало першим муніципалітетом у Швеції, який запровадив дозволи на жебракування.