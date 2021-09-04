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    Прохолодно та місцями з дощем: прогноз погоди на 4 вересня

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    Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до кількох градусів тепла - Прохолодно та місцями з дощем: прогноз погоди на 4 вересня
    Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до кількох градусів тепла
    Фото Фотоподорожі Україною / Facebook

    Перша субота вересня не потішить теплом – уночі місцями буде всього +2°С

    У суботу, 4 вересня, в Україні буде дещо прохолодно та у деяких регіонах і дощовими. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    У суботу у південній частині буде без опадів, температура вночі 9-14°С, вдень 20-25°С.

    На решті території місцями очікується невеликий дощ, температура вночі 7-12°С, вдень 13-18°С, на Закарпатті 17-22°С.

    Вітер в країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    У Києві 4 вересня вночі та вранці місцями ітиме невеликий дощ, вдень без опадів.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°С.

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    Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім'я Philipp.

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    Теги: прогноз погоди вітер дощ
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    Прохолодно та місцями з дощем: прогноз погоди на 4 вересня