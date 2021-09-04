Прохолодно та місцями з дощем: прогноз погоди на 4 вересня

Прохолодно та місцями з дощем: прогноз погоди на 4 вересняграфіка
Перша субота вересня не потішить теплом – уночі місцями буде всього +2°С
У суботу, 4 вересня, в Україні буде дещо прохолодно та у деяких регіонах і дощовими. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У суботу у південній частині буде без опадів, температура вночі 9-14°С, вдень 20-25°С.
На решті території місцями очікується невеликий дощ, температура вночі 7-12°С, вдень 13-18°С, на Закарпатті 17-22°С.
Вітер в країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві 4 вересня вночі та вранці місцями ітиме невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-12°, вдень 15-17°С.
Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім'я Philipp.