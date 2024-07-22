Прощання з Іриною Фаріон спинила комендантська година
Перед 23:00 ще тисячі людей продовжували стояти у черзі, щоб попрощатися з мовознавицею у Львові
У ніч на 22 липня у Львові завершився парастас за народною депутаткою VII скликання, професоркою Іриною Фаріон. Захід відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Про це повідомила партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Прощання з Фаріон планувалося до 22-ї години неділі, однак розтягнулося до початку комендантської. Перед 23-ю ще тисячі людей продовжували стояти у черзі, щоб попрощатися з мовознавицею у Львові.
Процесію довелося завершувати, щоб громадяни не порушили заборону перебування на вулицях у нічні години.
Чин похорону розпочнеться в понеділок 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11). Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.
Нагадаємо, що ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.
На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.
Як повідомлялося, поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
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