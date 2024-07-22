Прощання з Іриною Фаріон спинила комендантська година

Прощання з Фаріон планувалося до 22-ї години неділі, однак розтягнулося до початку комендантської

Перед 23:00 ще тисячі людей продовжували стояти у черзі, щоб попрощатися з мовознавицею у Львові

У ніч на 22 липня у Львові завершився парастас за народною депутаткою VII скликання, професоркою Іриною Фаріон. Захід відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Про це повідомила партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Прощання з Фаріон планувалося до 22-ї години неділі, однак розтягнулося до початку комендантської. Перед 23-ю ще тисячі людей продовжували стояти у черзі, щоб попрощатися з мовознавицею у Львові.

У ніч на 22 липня у Львові завершився парастас за Іриною Фаріон фото: ВО «Свобода»

Процесію довелося завершувати, щоб громадяни не порушили заборону перебування на вулицях у нічні години.

Чин похорону розпочнеться в понеділок 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11). Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Тисячі людей стояли в черзі, щоб попрощатися з Іриною Фаріон у Львові фото: ВО «Свобода»

Нагадаємо, що ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Як повідомлялося, поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.