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Розстріляв односельчанина і втік: на Рівненщині триває спецоперація

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розстріляв односельчанина і втік: на Рівненщині триває спецоперація
54-річний чоловік застрелив з автомата місцевого жителя
фото: пресслужба поліції Рівненської області, Facebook

Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини

В Рівненській області розшукують чоловіка, який, за даними правоохоронців, розстріляв з автомата місцевого жителя. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області в Facebook.

«На Рівненщині поліцейські розшукують зловмисника, який біля озера застрелив чоловіка. В області, відповідно до наказу начальника Головного управління, введено спеціальну поліцейську операцію. Нападник може мати при собі зброю», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За їхніми даними, в неділю, 30 червня, поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний чоловік вистрелив у 35-річного мешканця села Серники.

Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного кілька разів вистрелив із автомата у бік 35-річного чоловіка, стверджує слідство. Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння.

Підозрюваний у скоєнні вбивства
Підозрюваний у скоєнні вбивства
фото: пресслужба поліції Рівненської області, Facebook

Після скоєного він втік на автомобілі Renault Master білого кольору, додала поліція.

«Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак медики лише констатували смерть 35-річного мешканця села Серники», — повідомляє пресслужба.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України про умисне вбивство. Правоохоронці закликали громадян, яким відома будь яка інформація щодо скоєного злочину телефонувати за номерами телефонів 098 874 98 02 або 102.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо замаху на умисне вбивство громадянина Казахстану, журналіста, керівника опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдоса Садикова. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

До слова, у Кривому Розі знайдена мертвою зникла 10-річна Дарина Шевченко. Правоохоронці розшукували дитину дві доби.

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Теги: вбивство Рівненщина

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