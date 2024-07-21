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Поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон

У розшук оголошено чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомила Національна поліція України.

«Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон», – йдеться в повідомленні.

Поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон фото 1
фото: Національна поліція

Прикмети розшукуваного:

  • вік – близько 20 років;
  • зріст – 170-180 см;
  • худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

  • спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
  • на голові – панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
  • на ногах – білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
  • на руках – червоні рукавиці.

Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликають телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Поліція просить не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, у Львові прощалися з Іриною Фаріон. Попрощатися з професоркою прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

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Теги: поліція розшук вбивство Ірина Фаріон

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