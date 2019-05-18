П’ятеро побратимів нацгвардійця Марківа виступили на суді в Італії



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Засідання суду у справі Віталія Марківа Фото: МВС України

Нацгвардійці розповіли в суді у Павії «про особливості військової служби і характеру бойових операцій на початку російської агресії на Донбасі»

Виконувач обов’язків командувача Нацгвардії генерал-лейтенант Микола Балан та четверо нинішніх і колишніх нацгвардійців виступили в суді в Італії на захист свого побратима Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивстві на Донбасі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Нацгвардійці розповіли в суді у Павії «про особливості військової служби і характеру бойових операцій на початку російської агресії на Донбасі».

«За свідченнями українських військових, Віталій Марків не причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року. У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито потерпілого іноземного фотографа», - йдеться у повідомленні.

Також свідки зазначили, що Марків охороняв телевежу на Карачуні у секторі відповідальності, протилежному від місця загибелі італійського репортера.

На засідання суду також приїхав глава МВС Арсен Аваков.

Віталій Марків. Наш солдат, затриманий в Італії через неправдиве звинувачення.



Сьогодні я прибув на слухання суду м.Павія (Італія), разом з в.о. командувача Нацгвардією та чотирма гвардійцями.

Наша мета -... https://t.co/sqejJsGXL7 pic.twitter.com/oorS6ic2Su — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 17 мая 2019 г.

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.