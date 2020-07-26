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    У світі

    У В’єтнамі заборонили торгівлю дикими тваринами

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    У В&rsquo;єтнамі також заборонили імпорт диких тварин - У В’єтнамі заборонили торгівлю дикими тваринами
    У В’єтнамі також заборонили імпорт диких тварин

    Низка груп із захисту довкілля у В’єтнамі направила уряду листа з проханням закрити ринки, де продають дичину

    Уряд В’єтнаму видав розпорядження, яке забороняє продаж диких тварин на гуртових ринках, а також імпорт дичини.

    Про це пише Громадське з посиланням на пресслужбу в’єтнамського уряду.

    «Усім громадянам, зокрема посадовцям, державним службовцям та їхнім родичам забороняється незаконно полювати на диких тварин, торгувати ними, транспортувати чи вбивати їх, а також зберігати дичину», – йдеться в тексті розпорядження.

    Документ також забороняє імпорт диких тварин. Уряд зазначає, що так він виконує своє зобов’язання «покласти край незаконній торгівлі дичиною та її споживанню».

    У лютому 2020 року низка груп із захисту довкілля у В’єтнамі направила уряду листа з проханням закрити ринки, де продають дичину.

    Нагадаємо, у дельфінарії «Акварель», розташованому в окупованій кримській Алушті, розчленували померлого дельфіна, оскільки повністю його тіло співробітники не могли помістити в холодильну камеру. Частини тіла розфасували в пакети і привезли до ветеринара на спалювання.

    Як повідомлялося, 24 липня, з зоопарку Одеси втекли три плащоносних павіана (гамадрили). Наразі їх упіймали. Тварин ловили поліція, ДСНС та муніципальна служба екологічної безпеки.

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