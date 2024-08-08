Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК

Від початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ пішли понад 3 тис. співробітників криворізьких гірничо-збагачувальних підприємств «Метінвесту»

Криворіжець Сергій Павлов на момент повномасштабного вторгнення вже кілька років жив у Польщі з коханою. Однак у перші дні великої війни Сергій повернувся до України та став добровольцем. У лютому 2024 року його демобілізували: на Донеччині він отримав важке поранення лівої руки. Її врятували чудом, але функціонує вона лише наполовину. Але це не завадило йому розпочати нове життя та отримати нову роботу: він влаштувався водієм на Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, яким керує компанія «Метінвест» Ріната Ахметова.

«Завдяки підтримці я поступово влився до цивільного життя. Після прибуття до України труднощів не виникало, крім бюрократії. Тому що деякі питання, я вважаю, можна закрити й без стосу паперів, які треба приносити», – каже ветеран.

Як приклад він наводить оформлення пенсії з інвалідності: каже, що подав документи ще в лютому, але її ніяк не призначать.

«Вони надсилають багато запитів, відповіді на які часто не приходять. Бюрократія дуже велика! Треба багато папірців принести. Добре, що в мене тільки рука поранена – я можу ходити, їздити, бігати по різних інстанціях. А як людині без ноги? Система геть не призначена для людей з інвалідністю», – каже Сергій.

А поки Сергій оформляв пенсію та збирав довідки, задумався, яким чином може заробляти собі на життя. Вибір був не надто великий, бо рука поки згинається важко, пальці повноцінно не рухаються. Так він натрапив на оголошення від «Метінвесту»: Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат потребував водіїв. Ветеран зізнається: під час працевлаштування до нього поставилися дуже лояльно. Керівник Сергія, начальник автотранспортного цеху Інгулецького ГЗК Групи Метінвест В’ячеслав Коломоєць, також працівником дуже задоволений: характеризує його як щиру, відкриту й відповідальну людину.

«Сергій Павлов одразу гармонійно вписався в колектив, наче був із нами довгі роки. Після усіх складних операцій та реабілітації він понад усе хотів працювати та бути корисним. Відчувається, що має бойовий досвід. На нього можна розраховувати в будь-якій ситуації», – каже керівник.

Своїм побратимам-ветеранам, які повертаються до цивільного життя, Сергій радить насамперед не нервувати, і приймати суспільство таким, яким воно є. Це допоможе реінтегруватися з меншими психологічними проблемами. А також – дізнаватися більше про пільги, які належать ветеранам по праву.

«На комбінаті є можливість взяти позачергову відпустку, я її оформив. З моєю третьою групою інвалідності раз на рік діє 50% знижки на користування потягами й автобусами. Ще у нас в місті діє програма для ветеранів: вони мають право безплатно відвідувати спортивні заклади», – перелічує пільги для свого статусу ветеран.

Від початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ пішли понад 3 тис. співробітників криворізьких гірничо-збагачувальних підприємств «Метінвесту».

Зараз багато з них повертається до роботи, тому основне завдання компанії – допомогти їм адаптуватися до цивільного життя і виробничих умов. Наразі у компанії діє безліч програм, які націлені на повернення та утримання внутрішніх ветеранів, а також на залучення та найняття зовнішніх.

Зокрема – професійна адаптація та програми розвитку для ветеранів, програми перекваліфікації та безоплатного перенавчання, а також пільгові умови вступу до університету «Метінвест Політехніка».