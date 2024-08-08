Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК
Ветеран Сергій Павлов
фото: «Метінвест»

Від початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ пішли понад 3 тис. співробітників криворізьких гірничо-збагачувальних підприємств «Метінвесту»

Криворіжець Сергій Павлов на момент повномасштабного вторгнення вже кілька років жив у Польщі з коханою. Однак у перші дні великої війни Сергій повернувся до України та став добровольцем. У лютому 2024 року його демобілізували: на Донеччині він отримав важке поранення лівої руки. Її врятували чудом, але функціонує вона лише наполовину. Але це не завадило йому розпочати нове життя та отримати нову роботу: він влаштувався водієм на Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, яким керує компанія «Метінвест» Ріната Ахметова. 

«Завдяки підтримці я поступово влився до цивільного життя. Після прибуття до України труднощів не виникало, крім бюрократії. Тому що деякі питання, я вважаю, можна закрити й без стосу паперів, які треба приносити», – каже ветеран.

Як приклад він наводить оформлення пенсії з інвалідності: каже, що подав документи ще в лютому, але її ніяк не призначать.

«Вони надсилають багато запитів, відповіді на які часто не приходять. Бюрократія дуже велика! Треба багато папірців принести. Добре, що в мене тільки рука поранена – я можу ходити, їздити, бігати по різних інстанціях. А як людині без ноги? Система геть не призначена для людей з інвалідністю», – каже Сергій.

А поки Сергій оформляв пенсію та збирав довідки, задумався, яким чином може заробляти собі на життя. Вибір був не надто великий, бо рука поки згинається важко, пальці повноцінно не рухаються. Так він натрапив на оголошення від «Метінвесту»: Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат потребував водіїв. Ветеран зізнається: під час працевлаштування до нього поставилися дуже лояльно. Керівник Сергія, начальник автотранспортного цеху Інгулецького ГЗК Групи Метінвест В’ячеслав Коломоєць, також працівником дуже задоволений: характеризує його як щиру, відкриту й відповідальну людину.

«Сергій Павлов одразу гармонійно вписався в колектив, наче був із нами довгі роки. Після усіх складних операцій та реабілітації він понад усе хотів працювати та бути корисним. Відчувається, що має бойовий досвід. На нього можна розраховувати в будь-якій ситуації», – каже керівник.

Своїм побратимам-ветеранам, які повертаються до цивільного життя, Сергій радить насамперед не нервувати, і приймати суспільство таким, яким воно є. Це допоможе реінтегруватися з меншими психологічними проблемами. А також – дізнаватися більше про пільги, які належать ветеранам по праву.

«На комбінаті є можливість взяти позачергову відпустку, я її оформив. З моєю третьою групою інвалідності раз на рік діє 50% знижки на користування потягами й автобусами. Ще у нас в місті діє програма для ветеранів: вони мають право безплатно відвідувати спортивні заклади», – перелічує пільги для свого статусу ветеран.

Від початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ пішли понад 3 тис. співробітників криворізьких гірничо-збагачувальних підприємств «Метінвесту».

Зараз багато з них повертається до роботи, тому основне завдання компанії – допомогти їм адаптуватися до цивільного життя і виробничих умов. Наразі у компанії діє безліч програм, які націлені на повернення та утримання внутрішніх ветеранів, а також на залучення та найняття зовнішніх.

Зокрема – професійна адаптація та програми розвитку для ветеранів, програми перекваліфікації та безоплатного перенавчання, а також пільгові умови вступу до університету «Метінвест Політехніка».

Теги: поранення пільги документи ветеран історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поховали захисника у селі Смереків, де пройшли його дитинство і юність
Повертаючись з відпустки на фронт, мав погане передчуття. Згадаймо Руслана Солтиса
14 липня, 09:00
Світові конфлікти ХХ століття, які були вирішені за «правом сильного»
Мирний план Трампа. Чи дійсно «усі війни завершуються переговорами»: що каже історія Історія
22 липня, 09:00
11 липня відзначають Всесвітній день шоколаду
11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 липня, 00:05
Як запевняють в Міноборони, автоматично штрафи накладатися не будуть, але це може статися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення
17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних
15 липня, 13:15
Євген Дубровський: Стрибки в воду є дуже небезпечними. Воно того не варте. Занадто висока ціна помилки та дуже трагічні наслідки такої травми
Ризики купального сезону: лікар поділився власною історією і застеріг від наслідків
16 липня, 10:08
Суд в Іспанії засудив до 18 років пенсіонера, який надсилав посилки з бомбами до посольств США та України
Суд в Іспанії засудив до 18 років пенсіонера, який надсилав посилки з бомбами до посольств США та України
23 липня, 23:30
В адміністрації президента США засудили вчорашній ракетний обстріл стадіону на Голанських висотах
Адміністрація Байдена засуджує ракетний обстріл стадіону в Ізраїлі
28 липня, 01:52
Списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 24 серпня
1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи
1 серпня, 14:19
Син та дружина у лікарні біля Олександра
Батько та син, які воювали на передовій, зустрілись у реанімації
3 серпня, 16:18

Суспільство

Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК
Реінтеграція після поранення: історія ветерана, який розпочав нове життя на ІнГЗК
МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів
МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів
ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити про своє бронювання
ТЦК може мобілізувати заброньованого, якщо той не встиг повідомити про своє бронювання
У Хмельницькій області заборонено хресну ходу до Почаївської лаври
У Хмельницькій області заборонено хресну ходу до Почаївської лаври
День військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
Росіяни катують 95% українських військовополонених – ООН
Росіяни катують 95% українських військовополонених – ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
28K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
21K
Олімпіада: організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди
19K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію

Новини

Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua