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1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи
Списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 24 серпня
фото: Depositphoto

Подати заяву на вступ на магістратуру можна до 18:00 22 серпня

Сьогодні, 1 серпня, почався прийом заяв на магістратуру на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра. Про це повідомляє ДП «Інфоресур».

Зазначається, що на бюджет та контракт подання заяв буде відкрито до 18:00 22 серпня. Опісля цього заклади зможуть проводити додатковий набір лише на контракт (до 31 жовтня).

Подання заяв відбувається через електронний кабінет за посиланням.

Що важливо врахувати під час подання документів?

  • після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Перевірте до початку подання заяв, чи все правильно;
    загалом можна подати до 15 заяв: максимально п'ять – на бюджет, інші – на контракт. Для всіх заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від одного до п'яти, де один – це найбажаніша для вступу заява;
  • якщо ви маєте пільгу, то радимо до подання заяв звернутись до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги;
  • скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки до того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету.

Списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 24 серпня. Підтвердити вибір місця навчання таким вступникам треба буде до 18:00 26 серпня.

Нагадаємо, що Україна спростила умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

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Теги: освіта Міністерство освіти і науки документи

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