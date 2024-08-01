1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи

Списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 24 серпня

Подати заяву на вступ на магістратуру можна до 18:00 22 серпня

Сьогодні, 1 серпня, почався прийом заяв на магістратуру на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра. Про це повідомляє ДП «Інфоресур».

Зазначається, що на бюджет та контракт подання заяв буде відкрито до 18:00 22 серпня. Опісля цього заклади зможуть проводити додатковий набір лише на контракт (до 31 жовтня).

Подання заяв відбувається через електронний кабінет за посиланням.

Що важливо врахувати під час подання документів?

після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Перевірте до початку подання заяв, чи все правильно;

загалом можна подати до 15 заяв: максимально п'ять – на бюджет, інші – на контракт. Для всіх заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від одного до п'яти, де один – це найбажаніша для вступу заява;

загалом можна подати до 15 заяв: максимально п'ять – на бюджет, інші – на контракт. Для всіх заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від одного до п'яти, де один – це найбажаніша для вступу заява; якщо ви маєте пільгу, то радимо до подання заяв звернутись до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги;

скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки до того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету.

Списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 24 серпня. Підтвердити вибір місця навчання таким вступникам треба буде до 18:00 26 серпня.

Нагадаємо, що Україна спростила умови вступу до магістратури для абітурієнтів, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).