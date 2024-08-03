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Батько та син, які воювали на передовій, зустрілись у реанімації

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Батько та син, які воювали на передовій, зустрілись у реанімації
Син та дружина у лікарні біля Олександра
фото: скріншот із відео

Медики кажуть, що батько та син одужають після поранення

У реанімації Дніпра зустрілися батько із сином, що на різних напрямках боронили Україну. Вони обидва дістали поранення. Сину Іллі якраз медики відновлювали ушкоджену ліву руку, коли у тяжкому стані доправили батька Олександра. Уламки уразили його правицю та прошили легеню. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Яблуко від яблуні недалеко падає. За батька дуже пишаюсь! Він великий тигр! Воїн! Показав себе з інших сторін. Такий був завжди спокійний, а робив великі діла», – каже Ілля.

Син добровольцем пішов ще у 2022 році. За рік у війську був і батько. Електрик із Сум каже: відбивали штурм на Покровському напрямку, де він отримав поранення. Вже після евакуації з’ясувалося: не лише рука уражена – уламок пробив легеню. Як Олександр героїчно тримався, попри все, лікарям розповіли побратими.

Олександр відновлюється після поранення
Олександр відновлюється після поранення
фото: скріншот із відео

«У бою достояв до кінця – це просто чудо, тому що коли відстрілювався з автомата, був скид з дрона, і уламок пробив його груди в зайшов в легені. Але він не кинув автомата, перекинув його на іншу сторону, почав далі захищати свою позицію», – каже лікар.

Два сантиметри ворожого залізяччя досі у його легені. Щойно стабілізували стан пораненого, лікарі почали готувати складну операцію, аби видалити усе зайве з мінімальними ушкодженнями.

Лікарі певні: Олександр зможе дихати на повні груди. І разом із сином відчуватимуть силу кожен в обох своїх руках.

Раніше сержант 3 ОШБр отримав під Авдіївкою сім кульових поранень і дивом вижив. 

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Теги: лікар поранення штурм батько

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